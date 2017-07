(SH) - Ende Mai war ein „Sergeant-Chef“ der Luxemburger Armee in zweiter Instanz rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt worden, weil er 2015 zwei Rekrutinnen nachgestellt hatte.



Dabei soll es sich jedoch um einen Einzelfall gehandelt haben, erklärt Staatssekretärin Francine Closener nun in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Jean-Marie Halsdorf. Gleichzeitig betont Closener jedoch auch, dass derzeit wegen eines rezenten Vorfalls ein disziplinarisches Verfahren läuft. Die Armee würde in solchen Fällen schnell, hart und transparent vorgehen.



Maßnahmen zum Schutz



Damit es auch in Zukunft bei Einzelfällen bleibt, wurden eine Reihe an Maßnahmen getroffen. Francine Closener betont demnach, dass die Mitglieder der Armee seit Jahren darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es sei, Vertreter beider Geschlechter unter dem Personal zu haben. Mitarbeiter des Chancengleichheitsministeriums würden regelmäßig Sensibilisierungskampagnen durchführen und dabei auf Aspekte wie die Rechtsgleichheit, die Nichtdiskriminierung aufgrund des Geschlechts, das Mobbing und die sexuelle Belästigung pochen. Seit Mitte 2016 müssen Auszubildende zudem an einer Schulung zu dieser Thematik teilnehmen.



Des Weiteren vertritt ein Angestellter des Personalbüros die Armee im Komitee für die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Zudem verfügen sämtliche Personaldelegationen über einen Delegierten, der darauf achten soll, dass Frauen und Männer gleichberechtigt werden und es am Arbeitsplatz zu keinem Mobbing oder Stalking kommt.

