Städtisches Stimmungstief

Die vielen Baustellen in der Hauptstadt machen Händlern und Kunden zu schaffen. Doch die Stadtverwaltung reagiert erst spät.

Ewige Baustellen, ein Verkehrschaos, schlechte Geschäfte: Die Stimmung in der Hauptstadt ist derzeit alles andere als rosig. Im Gegenteil, sie ist am Tiefpunkt angelangt. Besucher sind genervt, Geschäftsleute besorgt. Und das wird unweigerlich noch eine Zeit lang so bleiben. Umso wichtiger ist es, dass die Stadtverwaltung entschlossen und proaktiv vorgeht. Durchhalteparolen alleine reichen nicht aus.

Im Bahnhofsviertel scheint das Chaos spätestens seit Ankunft der Trambaustelle perfekt ...