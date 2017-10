(str/asc) - Die ehemalige CSV-Ministerin Octavie Modert will nicht Bürgermeisterin von Stadtbredimus werden. In einem Schreiben an die Presse erklärt sie, dass die Gemeinde "nicht ohne die notwendige Vertrauensbasis geführt werden könne".

Nach Gesprächen habe sie erkannt, dass es dieses Vertrauen nicht gebe. Deshalb wolle sie nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters kandidieren, das sie dem Auftrag der Wähler entsprechend bereit gewesen sei anzunehmen, so Octavie Modert.



Dennoch werde sie sich in den kommenden sechs Jahren im Gemeinderat für die Gemeinde einsetzen.



Marco Albert steht für weiteres Mandat zur Verfügung



Der Zweitgewählte und derzeitige Bürgermeister, Marco Albert, teilte auf Nachfrage mit, dass er im Sinne der Kontinuität jetzt für ein weiteres Mandat als Gemeindeoberhaupt kandidieren werde.



Wie letztendlich der Schöffenrat in Stadtbredimus zusammengesetzt sein wird, könne allerdings erst in zwei bis drei Wochen entschieden werden, da eine neugewählte Gemeinderätin aus privaten Gründen zurzeit im Ausland weilt, so Marco Albert.