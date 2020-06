Ein Boot der saarländischen Wasserschutzpolizei, das an der Schleuse vor Anker lag, ist gekentert.

Stadtbredimus: deutsches Polizeiboot gekentert

(mth/ots) - Am Donnerstagvormittag wurde festgestellt, dass ein Boot der Wasserschutzpolizei des Landespolizeipräsidiums Saarland mit schwerer Schlagseite an der Schleuse Stadtbredimus in der Mosel lag.

Es besteht die Vermutung, dass durch eine defekte Dichtung im Motorenbereich unterhalb der Wasserlinie Wasser in das Boot eindrang und dieses zum Kentern brachte.

Derzeit dauern die Bergungsarbeiten mit Unterstützung des Wasserschutzamtes Wincheringen noch an.

Der entstandene Gesamtschaden des Bootes kann erst nach einer eingehenden Begutachtung an Land erfolgen.

