Das Stadtleben gewinnt an Bedeutung, auch wenn in Luxemburg bislang nur die Hauptstadt als Großstadt gilt. Doch was macht eine gute Stadt aus?

Stadt sein

Diane Lecorsais Urbane Lebensräume verändern sich, sie breiten sich aus, es werden komplett neue Stadtteile geschaffen. Aber was macht eine gute Stadt aus? Belebte Straßen, soziales Miteinander, gute Infrastrukturen - und die richtige Mischung.

