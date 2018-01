Am Mittwoch fand das erste City Breakfast der neuen DP-CSV-Koalition statt.

Foto: Pierre Matgé

(nas) - In der Hauptstadt ist die Einwohnerzahl auf über 116.000 gestiegen. Auf den 31. Dezember 2017 wohnten 116.328 Bürger in Luxemburg-Stadt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von 2.238, darunter ein Plus von 622 Luxemburgern. Dies teilte der Schöffenrat der Stadt Luxemburg am Mittwoch im ersten City Breakfast der neuen Koalition mit.

Blickt man auf die verschiedenen Nationalitäten, machen die luxemburgischen Einwohner mit 33.924 Personen einen Prozentsatz von 29,16 Prozent, während die Anzahl der ausländischen Mitbürger auf 82.404 (70,84 Prozent) gestiegen ist. Dabei belegen die Franzosen (20.102) und die Portugiesen (12.435) die beiden ersten Plätze, gefolgt von den Italienern (8.024) und den Belgiern (4.597). Die chinesischen Staatsbürger haben es denn auch mit 1.164 Einwohnern in die Top Ten geschafft.



Was die einzelnen Viertel betrifft, so leben die meisten Menschen in Bonneweg (16.756), in Belair (11.397), im Bahnhofsviertel (10.487) und Limpertsberg (10.435). Mit 361 Einwohnern bleibt Pulvermühle das kleinste Viertel. Auffallend ist, dass der Prozentsatz der ausländischen Mitbürger in fast allen Vierteln höher ist als der Anteil der Luxemburger Bürger - im Bahnhofsviertel haben beispielsweise 84,51 Prozent eine andere Nationalität, in Clausen 74,62 Prozent und in Belair 69,77 Prozent. Lediglich in Cents machen die Luxemburger 50,80 Prozent der Einwohnerschaft aus.



Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) hatte überdies noch andere Zahlen parat: So wurden im vergangenen Jahr 379 Hochzeiten und 507 eingetragene Lebenspartnerschaften verzeichnet. Im Gegenzug gab es 620 Scheidungen und 85 Auflösungen der Partnerschaften.



Kostenloser mPass für die Mitarbeiter der Stadt



Die Verantwortlichen der Stadt Luxemburg wollen den innerstädtischen Individualverkehr reduzieren. Eine Initiative in diese Richtung ist das Angebot, das sie den über 4.000 Angestellten der Stadt seit dem 1. Dezember 2017 den mPass kostenlos anbietet.



Bis dato erhielten diese die Karte, welche die uneingeschränkte Nutzung des öffentlichen Transportes ermöglicht, für einen Kostenbeitrag von 150 Euro. Die restliche Summe der 440 Euro übernahm die Stadt Luxemburg. 570 Personen haben dieses Angebot denn auch bisher genutzt.



Dadurch, dass das Angebot nun kostenlos ist, erwartet man sich auch eine höhere Nachfrage. Vor allem aber erhofft sich der Schöffenrat, dass dieser Schritt Schule machen wird und größere Betriebe auch diesen Weg einschlagen.

Neue Schule, neue Buslinien

Aufgrund der Eröffnung des neuen Lycée Vauban im Ban de Gasperich werden vom 19. Februar neue Buslinien eingeführt beziehungsweise bestehende Linien geändert. So wird etwa die Linie 21 künftig im 15-Minuten-Takt die neue Bushaltestellte "Francophonie" am Boulevard Kockelscheuer anfahren, um dann Richtung Cloche d'Or bis zur Endstation "Guillaume Kroll" zu gelangen. Der Park & Ride Lux-Sud wird dann nicht mehr angefahren.

Die Linie 22 wird verlängert und soll nach den Fastnachtsferien im Zehn-Minuten-Takt über die Haltestelle "Francophonie" sowie die Haltestellen "Gerhard Mercator" am Boulevard Raiffeisen bis hin zur Endstation "Howald, Park & Ride Lux-Sud" fahren.



Unterdessen wird die Linie 32 provisorisch eingesetzt, um auch weiterhin die Verbindung zwischen dem Park & Ride Sud und Cloche d'Or in den Spitzenstunden zu gewährleisten. Details zum Bustransport sind unter www.newbus.vdl.lu einsehbar.