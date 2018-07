Der City Jogging zog trotz Hitze auch in diesem Jahr zahlreiche Läufer und Walker in die Hauptstadt.

Stadt Luxemburg in Läuferhand

(bop) - Strahlender Sonnenschein begleitete am Sonntagmorgen die etwa 2.800 Teilnehmer am JP Morgan City Jogging und JP Morgan City Walking, die in diesem Jahr bereits zum 35. Mal stattfanden. Die gut gelaunten Läufer, Jogger und Nordic Walker konnten wie gewohnt zwischen den Distanzen von sechs und zehn Kilometern auf der recht anspruchsvollen Strecke zwischen dem Kirchberg-Viertel und dem Luxemburger Stadtzentrum wählen.

Trotz hoher Temperaturen und der einen oder anderen nicht enden wollenden Steigung im Petrusstal blieben sämtliche Sportler bis zum Ziel hoch motiviert. Zwar ging es, anders als bei anderen Wettläufen, nicht darum, als Erster anzukommen – der Lauf findet gänzlich ohne Zeitmessung statt -, aber das hinderte niemanden daran, bei dem vom Sportministerium und dem Nationalen Olympischen Komitee im Rahmen der Aktion „Fitness Pass“ organisierten Familienlauf sein Bestes zu geben.



Auch die Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren, die im Anschluss an die Erwachsenenläufe die 1,1 Kilometer lange Strecke des Kids-Jogging absolvierten, ließen sich von der angenehmen Stimmung anstecken und liefen, ähnlich wie zuvor ihre Eltern, meist zu mehreren in einer aus Freunden und Familie zusammengesetzten Gruppe.

21 Rund 1.800 Läufer nahmen die sechs, respektive zehn Kilometer in Angriff. Foto: Morris Kemp

