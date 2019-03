Stadt Esch steuert auf 55 000 Einwohner zu

Der neue allgemeinde Bebbaungsplan der Stadt Esch ist daraufhin ausgerichtet, 2035 die 55 000-Einwohner-Grenze zu erreichen. Im Gespräch ist bereits eine "Métropole de l'Alzette".

Oft wird die Stadt Esch auch Minettemetropole genannt. Worauf manch einer zu bedenken gibt, dass die 35 000-Seelenstadt noch weit von einer Metropole entfernt ist. Doch ist sie nun zumindest auf dem Weg dorthin.

So ist der neue allgemeine Bebauungsplan (PAG) der Stadt, der am Freitag in erster Lesung vom Gemeinderat genehmigt wurde, daraufhin ausgerichtet, 2035 die 55 000-Einwohner-Grenze zu erreichen.

42000 Einwohner um 2025

Am Freitag erklärte Stadtplanerin Daisy Wagner, dass allein mit den derzeit geplanten Mehrfamilienhäusern, Baulückenprojekten und Teilbebauungsplänen (PAP) die Stadt 2025 bereits 42 000 Einwohner zählen könnte ...