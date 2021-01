Stadt Esch schafft Wohngemeinschaft

Die Stadt Esch kauft ein Haus um Jugendlichen ein Dach über dem Kopf zu bieten

Abgesehen vom Kauf des ehemaligen Cockerill-Gebäudes nahe der Terres-Rouges-Brachen, beschäftigten sich die Gemeinderatsmitglieder am Freitag noch mit weiteren Immobilienprojekten. So stellte Schöffe Christian Weis (CSV) den Vorschlag des Schöffenrates vor, das Haus auf Nummer 4 in der Rue des Charbons (Foto) für 895 000 Euro zu erwerben.

Der aktuelle Eigentümer hat darin derzeit vier Wohnungen für Doktoranden eingerichtet und an die Universität Luxemburg vermietet ...