Öffentliche Toilette am Parkplatz "A Kack" eingeweiht

Die neue öffentliche Toilette an einem der größten Parkplätze der Stadt ist behindertengerecht eingerichtet.

(SC) - Wie die Stadt Echternach am Dienstagabend über Facebook mitteilt, wurde am Parkplatz „A Kack“ eine neue öffentliche Toilette eingerichtet. Das stille Örtchen, das behindertengerecht ausgestattet ist, ist bereits seit vergangenem Donnerstag in Betrieb. Der Parkplatz mit dem passenden Namen befindet sich direkt vor den Toren der Echternacher Altstadt und dient auch als Kirmes- und Marktplatz.





