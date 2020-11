Obwohl die Einnahmen infolge der Pandemie einbrechen, will die Stadt Differdingen 2021 kräftig Geld ausgeben. Knapp 112 Millionen Euro will sie investieren. Einige Projekte werden aber zurückgestellt.

Stadt Differdingen: 112 Millionen Euro, um der Krise zu trotzen

Nicolas ANEN Obwohl die Einnahmen infolge der Pandemie einbrechen, will die Stadt Differdingen 2021 kräftig Geld ausgeben. Knapp 112 Millionen Euro will sie investieren. Einige Projekte werden aber zurückgestellt.

„Wir stecken den Kopf nicht in den Sand“, schloss Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng) ihre Budgetrede am Mittwoch ab. Dabei gibt es beim Aufstellen des Haushaltsplanes von Differdingen für kommendes Jahr durchaus Grund für Kopfzerbrechen. Corona-bedingt brechen die Einnahmen für 2020 und 2021 ein.

Waren der Stadt für 2020 noch Einnahmen von staatlicher Seite in Höhe von 88,4 Millionen vorhergesagt worden, zeichnet sich ab, dass sie, Stand September, mit 12,4 Millionen weniger auskommen muss. Für 2021 wird ebenfalls mit einem Minus von zwischen 11,6 und 16,1 Millionen Euro gerechnet. Weil die Gemeinde nicht überschuldet sei, bestehe aber Spielraum, gab sich Brassel-Rausch zuversichtlich.

Die Stadt investiert weiterhin in den Kauf von 80 Wohnungen im Gravity-Tower, der am Stadteingang geplant ist. Grafik: BPI Real Estate

Investieren in der Krise

Die Stadt habe den Appell der Regierung gehört, die Investitionen hoch zu halten, um die Wirtschaft anzukurbeln, betonte sie. Weshalb kommendes Jahr, trotz der erwähnten Einbußen, Investitionen in Höhe von fast 112 Millionen Euro geplant sind. Um diese zu stemmen, ist eine Anleihe von neun Millionen Euro vorgesehen. Auch profitiere die Stadt davon, dass sich trotz unvorhergesehener Covidbedingter Mehrausgaben für Ende 2020 ein Überschuss von über fünf Millionen Euro abzeichne.

Differdingen: Grundstein für Gravity-Hochhäuser gelegt Dort, wo bis vor fünf Jahren der Hadir-Turm stand, wurde nun der Grundstein für den Bau von fünf neuen Türmen gelegt.

Schöffe Tom Ulveling (CSV) unterstrich, dass bewusst auf ein minimalistisches Budget verzichtet wurde. Er sprach von einem „Komm-mir-packen-et-un-Budget“. Da aber nicht alles umsetzbar sei, würden einige Projekte verschoben. Darunter das Leichtathletikstadion, das als gemeinsames Projekt der Korntal-Gemeinden in Woiwer geplant war, und die Neugestaltung des Nelson- Mandela-Platzes neben dem „Aalt Stadhaus“.

Um das bestehende Rathaus soll ein Neubau entstehen. Grafik: Architektenbüro Claudine Kaell

Drei neue Großprojekte

Dafür wird die Stadt aber drei neue Großprojekte wie geplant in Angriff nehmen:

den Bau der neuen Gemeindewerkstätte in Niederkorn, die Renovierung der Bockschule in Oberkorn und den Ausbau des Gemeindehauses.

Aktuell hat Differdingen Schulden in Höhe von 108 Millionen Euro. Davon seien aber 51 Millionen für staatliche Projekte eingeplant, die von der Gemeinde errichtet und deren Kosten ihr später rückerstattet werden, so Ulveling noch. Dabei handelt es sich um den Ausbau des Campus der Ecole internationale sowie um den Bau des neuen Polizeikommissariates am Contournement.

Differdinger Rathaus: Aus eins wird zwei Das Differdinger Rathaus soll erweitert werden und in Niederkorn soll zudem eine Art "technisches Rathaus" entstehen.

Bleiben demnach 57 Millionen Darlehen, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.035 Euro ausmacht. Christiane Brassel-Rausch unterstrich, dass man bei einem Landesdurchschnitt von 3.000 Euro noch „ganz gut liegt“.

So soll das neue Zentrum für die technischen Dienste in Niederkorn aussehen. Grafik: Architektenbüro Moreno

Kameras und Streetworker

Am Projekt, Überwachungskameras beim Park Gerlache zu installieren, wird festgehalten. Schöffe Robert Mangen (CSV) erklärte, dass die Kabel schon gelegt wurden. Fehlen nur noch die Kameras. Gewartet wird auf ein entsprechendes Gesetz, das Ende 2020, Anfang 2021 gestimmt werden soll. Jedenfalls sei das den Stadtverantwortlichen vom Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), versichert worden.

Differdingen setzt auf private Sicherheitsfirma Seit Dezember ist bekannt, dass die Stadt Differdingen Kameras in ihrem Stadtzentrum installieren will. Nun werden vom 1. Juli an auch private Sicherheitsbeamte ihre Runden drehen.

Auch gab es eine Zusage für mehr Polizeipersonal. Die Stadt habe dem Minister auch vorgeschlagen, Personal für die Verrichtung von administrativer Polizeiarbeit zur Verfügung zu stellen.

Weiter war zu erfahren, dass das Sozialamt das Streetwork-Projekt der Stadt unterstützt. Derzeit werden Gespräche mit möglichen Trägerorganisationen geführt. Ziel sei es, unter anderem junge Personen ohne Perspektive anzusprechen und zu versuchen, sie für Aktivitäten zu gewinnen, wie zum Beispiel in Sportvereinen.

Schöffin Laura Pregno (Déi Gréng) kündigte an, dass an den Bushaltestellen, an denen es möglich ist, digitale Anzeigetafel installiert werden. Auch sollen die Radwege sichtbarer gestaltet und die Bereiche bei den Schulen umgestaltet werden, um das tägliche Chaos der Elterntaxis zu mindern.

Der Schatten von Traversini

Zum Ende der Sitzung sagte Rat Gary Diderich (Déi Lénk) gehört zu haben, dass das Gemeindesyndikat der Korntal-Gemeinden Sikor für die Mietkosten von zwei gemeinnützigen Vereinigungen aufkomme. Pikant sei, dass eines der beiden Lokale dem ehemaligen Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng) gehöre. Man werde in der nächsten Sitzung eine Antwort dazu geben, versprach Bürgermeisterin Christiane Brassel-Rausch.



Budget 2021 Ordentlicher Haushalt: Einnahmen: 123.513.789 Euro; Ausgaben: 97.439.811 Euro. Außerordentlicher Haushalt: Einnahmen: 81.139.462 Euro; Ausgaben: 111.972.569 Euro. Überschuss 2020: 5.188.154 Euro. Hauptinvestitionen: Kauf von 80 Wohneinheiten im Gravity Tower: 15,9 Millionen Euro;

Renovierung Sporthalle Oberkorn und Bau Sportfabrik: 10,1 Millionen Euro;

Grundschule für Ecole internationale: 10 Millionen Euro;

Renovierung Schulcampus Um Bock in Oberkorn: 9 Millionen Euro;

Bau eines Polizeigebäudes auf dem Parking Contournement: 8,5 Millionen Euro;

Bau neuer Gemeindewerkstätte in Niederkorn: 7,5 Millionen Euro;

Bau Schulcampus in der Cité Mathendahl in Niederkorn: 5,6 Millionen Euro;

Ausbau Gemeindehaus: 3,9 Millionen Euro;

Instandsetzung des Gebäudes B des 1 535°: 3,3 Millionen Euro.

