Die Arbeiten am neuen nationalen Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer laufen auf Hochtouren. Dennoch ist der Bau in Verzug geraten.

Stadionbau: Nachspielzeit in Kockelscheuer

Nadine SCHARTZ Die Arbeiten am neuen nationalen Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer laufen auf Hochtouren. Dennoch ist der Bau in Verzug geraten. Die ersten Bälle werden demnach wohl erst in der zweiten Hälfte 2020 dort rollen.

Zum 1. Mai 2020 sollen die Arbeiten am neuen nationalen Fußball- und Rugbystadion in Kockelscheuer abgeschlossen sein. Doch auch dann werden die ersten Bälle noch nicht rollen. Nach den erforderlichen Kontrollen wird dies wohl erst in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein. Dies wurde am Freitagvormittag bei der Besichtigung der künftigen Arena unterstrichen.



Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass die ersten Spiele schon im Oktober dieses Jahres im neuen Stadion ausgetragen werden können. Unter anderem aufgrund der Witterungsbedingungen in den Wintermonaten war der Bau in Verzug geraten, wodurch nicht mit einer Fertigstellung vor Ende des laufenden Jahres beziehungsweise Anfang 2020 ausgegangen wurde.



Nach den aktuellen Erkenntnissen dürfte das erste Spiel dann wohl fast ein Jahr später als anfangs vorgesehen auf dem neuen grünen Rasen ausgetragen werden.

Die Tribünen stehen bereits, die Dachkonstruktion wird vollendet und der Hybridrasen soll voraussichtlich noch im April in Angriff genommen werden. Foto: Lex Kleren

95 Prozent des Rohbaus fertiggestellt



Und doch ist der Stadionbau seit Beginn der Arbeiten im September 2017 deutlich vorangeschritten. Mittlerweile sind 95 Prozent des Rohbaus abgeschlossen, das Verlegen der technischen Installationen läuft auf Hochtouren und die Fassadenarbeiten wurden Anfang der Woche aufgenommen.



In der Arena selbst lässt sich bereits hauchweise die Atmosphäre erahnen, die ein solches Stadion bei den Fußball - und Rugbybegeisterten auslösen soll. Auch wenn die Sitze noch nicht montiert sind, haben die Tribünen, auf denen Platz für 9.385 Besucher sein wird, nichts mehr mit jenen im Stade Josy Barthel gemeinsam. Die Dachkonstruktion, die unter anderem aus 51 strahlend weißen Stahlträgern besteht, ist bereits jetzt ein Markenzeichen der Stätte.



In den kommenden Monaten werden die nächsten Etappen in Angriff genommen. Noch Ende April, Anfang Mai soll mit der Vorbereitung des Hybridrasens - ein Belag aus Naturrasen, der durch künstliche Fasern versärkt wird - begonnen werden. Voraussichtlich im September soll die Beleuchtung angebracht werden, im Januar 2020 die Sitze auf den Tribünen.



13 Braun statt grün: In den kommenden Wochen soll der Hybridrasen angelegt werden. Foto: Pierre Matgé

um weitere Bilder zu sehen. Braun statt grün: In den kommenden Wochen soll der Hybridrasen angelegt werden. Foto: Pierre Matgé Das Grundgerüst steht, nun folgt der Innenausbau. Foto: Lex Kleren Die Dachkonstruktion besteht unter anderem aus 51 Stahlträgern. Foto: Lex Kleren Der Rohbau ist mittlerweile zu 95 Prozent abgeschlossen. Foto: Lex Kleren Insgesamt wird das Stadion über 9.385 Sitzplätze verfügen. Die Sitze sollen voraussichtlich im Januar 2020 angebracht werden. Foto: Lex Kleren Das Gerüst für die Anzeigentafel steht ebenfalls schon. Foto: Lex Kleren Sind zufrieden mit dem Voranschreiten der Arbeiten: Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer und Sportminister Dan Kersch. Foto: Lex Kleren In den kommenden Monaten wird der Innenausbau in Angriff genommen. Foto: Lex Kleren Im August beziehungsweise September 2020 werden die Arbeiter von den Fußball- und Rugbyfans abgelöst. Foto: Lex Kleren In den kommenden Monaten wird die Fassade installiert. Anfang der Woche wurden die diesbezüglichen Arbeiten aufgenommen. Foto: Lex Kleren Derzeit werden in sämtlichen Räumen die Kabel verlegt. Foto: Lex Kleren Im Außenbereich lässt sich heute kaum erahnen, wie das Areal rund um das Stadion einmal aussehen wird. Foto: Lex Kleren Doch auch dort wird mit Hochdruck an der Installation der erforderlichen Anschlüsse gearbeitet. Foto: Lex Kleren

Teurer als geplant



Beim Bau, der nach den Plänen des deutschen Architektenbüros Gerkan Marg + Partner und des Luxemburger Büros Beng realisiert wird, dürfte jedoch auch der vorgesehene Kostenrahmen überschritten werden, wie die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer, am Freitag zu verstehen gab. "Ich habe das Gefühl, wenn dieses Projekt doch teurer wird", erklärte sie. Um wieviel das Budget überschritten werden könnte, wurde jedoch nicht gesagt.



Der hauptstädtische Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 5. Dezember 2016 nämlich ein Budget von 61,15 Millionen Euro - 60,35 Millionen Euro für das Stadion und 791.826 Euro für den Mehrzweckplatz - gestimmt. Das Sportministerium unterstützt das Vorhaben zu 70 Prozent und maximal 40 Millionen Euro. Investitionen, die mehr als gerechtfertigt seien, um die erforderlichen und adäquaten Sportinfrastrukturen schaffen zu können, so Sportminister Dan Kersch. Und fügte scherzend hinzu: "Als Portugal gegen Luxemburg gespielt hat, stand ein Spieler auf dem Feld, der drei Mal soviel wert ist, wie dieses Stadion."