Das neue Nationalstadion stand vor einigen Wochen nicht nur wegen der steigenden Baukosten in der Kritik, sondern auch wegen eines Holzhäuschens. Das hat jetzt Zuwachs bekommen.

Stadion: Die Vermehrung der Holzhäuschen

Laurent SCHÜSSLER Das neue Nationalstadion stand vor einigen Wochen nicht nur wegen der steigenden Baukosten in der Kritik, sondern auch wegen eines Holzhäuschens. Das hat jetzt Zuwachs bekommen.

Es hatte vor einigen Wochen für viel Verwunderung und so manches Kopfschütteln gesorgt: Ein Holzhäuschen in einer Ecke des neuen, noch fertig zu stellenden Fußball- und Rugbystadions zwischen Cloche d'Or und Kockelscheuer.

Auf Nachfrage hin teilten die Verantwortlichen damals mit, dass diese Struktur in der oberen Süd-West-Ecke des Nationalstadions für den Stadionsprecher sowie für Vertreter von Polizei und CGDIS vorgesehen sei und von Beginn an so geplant war. Den öffentlichen Spott konnte diese Worte aber nicht verhindern. Ein hölzerner Aufbau inmitten all des Betons, der im Stadion verbaut wurde, wirkte in der Tat befremdlich.



Geschmackssache: Getränkestände aus Holz. Foto: Anouk Antony

Das hölzerne Häuschen im Stadioninneren hat jetzt Zuwachs bekommen. An der Außenfassade des neuen Stadions werden nämlich seit einigen Tagen in eigens dafür geplanten Leerräumen weitere hölzerne Aufbauten errichtet. Hier werden laut Arbeitsplänen nach Eröffnung der neuen Arena Ess- und Informationsstände zu finden sein. Bis dahin sollen die Holzhäuschen auch entsprechend eingekleidet sein, um vorteilhafter in die Optik des Stadions einzufließen.