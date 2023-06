Vereine können weiterhin im Stadion trainieren. Die breite Öffentlichkeit hat jedoch bis auf weiteres keinen Zutritt.

An der Route d'Arlon

Stade Josy Barthel: Decke der Haupttribüne eingestürzt

Vereine können weiterhin im Stadion trainieren. Die breite Öffentlichkeit hat jedoch bis auf weiteres keinen Zutritt.

(SH) - Das Stade Josy Barthel an der Route d'Arlon bleibt bis auf weiteres für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Der Grund ist ein Schaden an der Decke der Haupttribüne. Wie die Stadt Luxemburg am Donnerstag mitteilt, sei ein Teil der Metallkonstruktion eingestürzt.

Die Verantwortlichen der Gemeinde waren zusammen mit Vertretern des Ingenieurbüro INCA vor Ort, um die Situation zu beurteilen. In Kürze solle eine Lösung umgesetzt werden, um die Sicherheit der Zuschauer und Sportler bestmöglich zu gewährleisten.

Wie es weiter in der Mitteilung der Stadt Luxemburg heißt, können die Sportvereine, allen voran der Leichtathletikclub CSL, weiterhin normal trainieren, dies unter der Bedingung, dass sie sich außerhalb des abgesperrten Bereichs aufhalten. Ob das Schülermeeting am 15. Juli wie geplant stattfinden kann, ist noch nicht gewusst.

Das Stadion ist derzeit für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Foto: Marc Wilwert





