Es fehlte nicht viel und das belgische Königspaar hätte am Dienstagmorgen auf einen Ersatzwagen zurückgreifen müssen.

Staatskarosse mit Startschwierigkeiten

(TJ) - Auch wenn man einen Staatsbesuch über Monate und Wochen hinweg penibel genau taktet und plant - manchmal sorgen unvorhersehbare Kleinigkeiten für Herzklopfen oder auch für so manchen Lacher.

So auch nach dem Auftakt des Staatsbesuchs von König Philippe und Königin Mathilde von Belgien in Luxemburg. Der Daimler DS 420 des großherzoglichen Hofes verweigerte nach der Zeremonie mit Kranzniederlegung am Kanounenhiwwel zunächst den Dienst.

🇱🇺🇧🇪 Hilarisch moment op staatsbezoek in het Groothertogdom Luxemburg. De auto van koning Filip en koningin Mathilde - een oldtimer - wil maar niet starten. Premier @Xavier_Bettel kan ermee lachen: “Gelukkig zijn jullie met de trein gekomen.” #Belux2019 pic.twitter.com/YaqbADdvA9 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) October 15, 2019

Auf dem Twitter-Video hört man, wie der Fahrer versucht, den 4,2-Liter-Sechszylinder anzulassen. Der Zwischenruf von Premier Bettel "Muss een drécken?", hilft auch nicht wirklich, die Lage zu entspannen. Erst als der Motor wieder läuft, klingt ein erleichtertes "Aaaaah" an und der Konvoi setzt sich in Bewegung.



Regnerischer Auftakt eines Staatsbesuchs Bis Donnerstag besucht das belgische Königspaar Luxemburg im Rahmen einer Staatsvisite.

Ob das regnerische Wetter Schuld war, ist nicht überliefert. An mangelnder Wartung dürfte es jedenfalls nicht gelegen haben.