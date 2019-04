Nach dem Tod von Großherzog Jean zeigen die Luxemburger weiter ihre Anteilnahme. Die Plätze für eine Teilnahme am Staatsbegräbnis waren innerhalb einer Stunde vergeben.

Staatsbegräbnis: Plätze innerhalb einer Stunde vergeben

(SH) - Die Luxemburger wollen Großherzog Jean weiter ihre Ehre erweisen und an den Trauerfeiern teilnehmen. So hat es am Montagmorgen nicht einmal eine Stunde gedauert, bis alle für die breite Öffentlichkeit verfügbaren Plätze für das Staatsbegräbnis vom kommenden Samstag vergeben waren.



"Sie haben sich zahlreich bei uns gemeldet, um an der Beerdigungsmesse für Großherzog Jean teilzunehmen, und wir bedanken uns für Ihr Interesse. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass alle verfügbaren Plätze vergeben wurden", war gegen 10 Uhr auf der Webseite des Hofs zu lesen.



Personen, die keinen Platz mehr erhalten haben, sollen das Staatsbegräbnis auf der Place d'Armes bei einem Public Viewing verfolgen können.



Bereits am Sonntag säumten Hunderte Bürger die Straßen, als der Sarg mit den sterblichen Überresten des Monarchen vom Schloss in Colmar-Berg zum großherzoglichen Palast in der Hauptstadt überführt wurden.