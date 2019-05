Am Samstag wird sich der Trauerzug um Grand-Duc Jean durch die Straßen der luxemburgischen Hauptstadt ziehen.

Am Samstag wird sich der Trauerzug um Grand-Duc Jean durch die Straßen der luxemburgischen Hauptstadt ziehen. In unserer interaktiven Karte können Sie sich schon jetzt die einzelnen Wegstationen in der 360° Ansicht ansehen.