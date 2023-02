Bislang ist nicht geklärt, weshalb Biomasse aus der Beckericher Biogasanlage ausgetreten ist. Nun ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

Austritt von Biomasse

Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen nach Verschmutzung auf

(lm) - Am Samstagmorgen kam es zu einem großen Austritt von Biomasse in der Beckericher Biogasanlage. Aus bisher ungeklärten Gründen war die Biomasse aus einem Rohr ausgetreten und in die Millebaach, die Näerdenerbaach und die Pall geflossen.

Am Dienstagabend hat sich das Umweltministerium zum Zwischenfall geäußert. Über die Ursache sei bis dato allerdings noch nichts bekannt. Auch die Auswirkungen könnten nach wie vor noch nicht abgeschätzt werden. Die Untersuchungen laufen weiter. Auch die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet.

Die meisten dieser Anlagen wurden in den 2000er Jahren mit der damals üblichen Ausstattung errichtet, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Nach den jüngsten Vorfällen hatte das Ministerium seine Dienststellen beauftragt, Untersuchungen durchzuführen, die klären sollen, wie eine höhere Betriebssicherheit dieser Anlagen gewährleistet werden kann. Die Genehmigungen für alle Biogasanlagen werden demnach überprüft und gegebenenfalls angepasst. Auch ein Austausch mit der betroffenen Branche soll zeitnah organisiert werden.

