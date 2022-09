In den Morgenstunden am Montag war es zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen von einem Auto erfasst wurden.

Drei Personen angefahren

Unfall in Schlammesté: Justiz ermittelt wegen versuchten Totschlags

David THINNES In den Morgenstunden am Montag war es zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen von einem Auto erfasst wurden.

Der Unfall am frühen Montagmorgen am Schlammesté in der Gemeinde Weiler-la-Tour hat Folgen: Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wird wegen versuchten Totschlags und vorsätzlicher Körperverletzung gegen den Fahrer ermittelt.

Gegen 4.30 Uhr waren in der Nähe einer Diskothek am Schlammesté drei Personen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei am späten Montagnachmittag mitgeteilt hatte, waren dabei zwei Männer sehr schwer verletzt worden. Diese beiden Personen befinden sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Unfallfahrer hatte Fahrerflucht begangen. Die Polizei hatte sofort eine Fahndung in die Wege geleitet und konnte den Fahrer ermitteln. Der 21-jährige Fahrer wurde festgenommen und am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dieser entschied, den Mann in Untersuchungshaft unterzubringen.

Wie die Staatsanwaltschaft weiter betont, gilt für den Fahrer die Unschuldsvermutung, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.



Eine weitere Person, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls im Auto befand, ist unterdessen nicht im Visier der Justiz.

