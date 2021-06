In Goesdorf kam es am Sonntag in einem Wohnhaus zu einem heftigen Familienstreit; eine Person sollte dies nicht überleben.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Tödlicher Bruderstreit in Goesdorf

(jwi) - Am Sonntag gegen 19 Uhr war in Goesdorf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern so heftig ausgeartet, dass einer der Beteiligten die Auseinandersetzung nicht überleben sollte. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Es stellte sich heraus, dass dem Tod ein heftiger Streit zwischen dem Opfer und seinem 30-jährigen Bruder vorausgegangen war. Die Sanitäter konnten nur noch den Tod des 36-jährigen Mannes feststellen.

Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Diekirch forderte die technische Polizei der Kriminalpolizei an und begab sich mit dem Diekircher Ermittlungsrichter zum Tatort.



Die Obduktion des Opfers wird am Montagnachittag durchgeführt. Der Bruder werde derzeit vom Ermittlungsrichter angehört, heißt es.

Die Untersuchung läuft.

