Staatsanwalt gesucht: Jean-Paul Frising tritt in den Ruhestand

Der Luxemburger Staatsanwalt Jean-Paul Frising tritt im April seinen Ruhestand an. In den kommenden Monaten wird nun ein Nachfolger für den Posten des Procureur d'Etat gesucht.

Seit mehr als neun Jahren steht Jean-Paul Frising an der Spitze der Staatsanwaltschaft des Bezirks Luxemburg. Nun sind allerdings seine Tage als Procureur d'Etat gezählt. Im kommenden April wird er sein Amt im Alter von 64 Jahren niederlegen und in den Ruhestand treten. Einem entsprechenden Antrag wurde im Oktober offiziell per großherzoglichem Erlass stattgegeben. Damit hat die Suche nach einem Nachfolger für einen der höchsten Posten der Luxemburger Justiz begonnen.

Die Suche nach einem neuen Procureur d'Etat unterliegt natürlich einer Prozedur, die allerdings, anders als bei Richtern, nicht von der Verfassung vorgeschrieben ist ...