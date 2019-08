Wie angekündigt, ging am Montagmorgen nach der Tornado-Katastrophe auf dem Verwaltungsportal "guichet.lu" ein Formular online, um Hilfe zu beantragen.

Staatliche Katastrophenhilfe läuft an

(mth/sas) - Für die Opfer des Tornados am Freitag ist finanzielle Hilfe in Sicht. Seit Montagmorgen ist eine spezielle Seite im Netz verfügbar, um Katastrophenhilfe zu beantragen.

Dieser Schritt war am Samstag von der Regierung angekündigt worden - das Formular ist auf der Internetseite des Familienministeriums sowie auf dem staatlichen Verwaltungsportal guichet.lu zu finden, aber nicht wie angekündigt auf jenen des Wohnungsbau- sowie des Wirtschaftsministeriums.

Auf der betreffenden Seite werden die Antragsbedingungen sowie das konkrete Vorgehen beschrieben. Zudem kann ein Formular heruntergeladen werden, um finanzielle Hilfe zu beantragen.

Die Höhe der Hilfe richtet sich nach der Schwere des Schadens, der Einkommenssituation des Antragsstellers, sowie der Zahl der Bewohner des Hauses.

Keine Hilfe gibt es für Schäden an Objekten, die von einer privaten Versicherung gedeckt sind, sowie für Fahrzeuge, Zweitwohnungen, Wohnwagen, Luxusobjekte, Sportgeräte oder Gartenlauben. Eine komplette Liste der nicht erstattbaren Objekte ist dem Formular angehängt.

Die Anträge müssen bis zum 1. November eingeschickt werden.

Unterstützung für Unternehmen



Da der Tornado während des Regierungsrats am Samstag offiziell als Naturkatastrophe anerkannt wurde, können kleine und mittlere Unternehmen die staatlichen Beihilfen in Anspruch nehmen, die ihnen zur Beseitigung der entstandenen Schäden durch Naturkatastrophen – darunter Überschwemmungen, Erdrutsche und eben Tornados – zustehen. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Montagmorgen mit.



Diese Hilfen richten sich an Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und deren Jahresumsatz nicht die 50 Millionen übersteigt oder deren jährliche Bilanzsumme nicht über 43 Millionen Euro liegt. Diese werden für entstandene Schäden an Gebäuden, Ausrüstung, Maschinen oder Inventar entschädigt. Sogar für Einkommensverluste im Zusammenhang mit dem erlittenen Schaden kommt der Staat auf.

Alle Informationen und das Antragsformular gibt es hier.