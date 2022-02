François Bausch und Sam Tanson präsentieren Pläne zum Erhalt des architektonischen Erbes der Eisenbahn.

Die Weichen sind gestellt

Staat will zwölf Bahnhofsgebäude schützen

Ein paar Minuten Verspätung hatten Mobilitätsminister François Bausch und Kulturministerin Sam Tanson (beide Déi Gréng) am Donnerstag schon, bevor sie vor die Presse traten. Ob das daran lag, dass sie mit dem Zug angereist sind, ist indes nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sie den in den vergangenen Wochen und Monaten teilweise entstandenen Eindruck, die Eisenbahngesellschaft CFL lege keinen Wert auf den Erhalt ihres architektonischen Erbes, revidieren wollten.

Insgesamt gehören 68 Bahnhöfe und Haltestellen zum Netz der CFL, zwei davon, Audun-le-Tiche und Volmerange-les-Mines, befinden sich auf französischem Territorium, werden jedoch aufgrund ihrer geografischen Nähe der CFL zugeschlagen. Bei 38 der Gebäude handelt es sich um Bahnhöfe mit einem Warteraum für die Passagiere.

Konsultationsphase soll eingeführt werden

„Am kommenden Donnerstag wird in der Chamber das neue Denkmalschutzgesetz gestimmt, dabei handelt es sich um einen Paradigmenwechsel“, so Tanson. Zukünftig werde nicht mehr von Fall zu Fall, sondern anhand standardisierter Kriterien entschieden. Diese Vorgehensweise schließe auch die aktuellen und ehemaligen Bahnhofsgebäude mit ein. Künftig sei auch eine Konsultationsphase vorgesehen. Sie habe Verständnis dafür, dass das Schicksal der Bahnhofsgebäude, die oftmals den Mittelpunkt einer Ortschaft darstellten, bei den Bürgern teils für emotionale Reaktionen sorge.

Es stehe jedenfalls fest, dass zwölf der 38 Bahnhöfe, darunter Lorentzweiler, geschützt werden sollen. Dazu kämen mit Cruchten, Luxemburg-Stadt und Mersch drei Bahnhofsgebäude, die bereits klassiert sind. Neben diesen 15 Gebäuden dürften noch weitere geschützt werden. „Mindestens die Hälfte der Gebäude wird am Ende national geschützt sein“, so Tanson. Beide Minister unterstrichen, dass noch nicht feststehe, ob die anderen Gebäude abgerissen werden sollen.

Abriss der Ettelbrücker Gare Mitte März

Bausch ging seinerseits auf jene Bahnhofsgebäude ein, die nicht erhalten werden können. Hierfür gebe es unterschiedliche Gründe. Während es in Berchem vor allem um eine Modernisierung der Infrastruktur gehe, stehe in Capellen der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. Hier wird nämlich ein Bahnübergang entfernt.

Auch das Bahnhofsgebäude in Ettelbrück wird abgerissen. „Diese Entscheidung wurde bereits vor über zehn Jahren von Oktavie Modert und Claude Wiseler (beide CSV) getroffen“, so Bausch. Er wolle jedoch den schwarzen Peter nicht weiterschieben und unterstrich, dass er genauso gehandelt hätte. Das Projekt sei nämlich kruzial für die Entwicklung der Nordstad. Bausch unterstrich zudem, dass die komplette Fassade erhalten und der Gemeinde Ettelbrück zur Verfügung gestellt wird. Die Markise wird derweil im Fond-de-Gras in Petingen wieder aufgerichtet.

Es war zudem die Präzision, dass der Abriss der Ettelbrücker Gare Mitte März anlaufen und zwei bis drei Monate dauern soll. Mittlerweile seien alle Formalitäten abgeschlossen. Die Kritik der Denkmalschutzvereinigung „Luxembourg under destruction“, dass die Entscheidungen der CFL größtenteils hinter verschlossenen Türen und ohne Einbindung der Bürger getroffen würden, ließ Bausch nicht gelten. Es habe in den vergangenen 20 Jahren zahlreiche öffentliche Informationsveranstaltungen gegeben.

