SS-Massaker in Düdelingen: Tod statt Befreiung

Vor genau 75 Jahren, am 2. September 1944, hatte man in Düdelingen nach vier langen Kriegsjahren die Freiheit vor Augen, aber es kam anders.

Von Raymond Schmit

Vor genau 75 Jahren, am 2. September 1944, hatte man in Düdelingen nach vier langen Kriegsjahren die Freiheit vor Augen, aber es kam anders. Die Freude der Bevölkerung schlug in jähes Entsetzen am. Kurz vor dem tatsächlichen Kriegsende wurden in der Stadt noch sechs Einwohner von den Deutschen erschossen. Drei weitere wurden verschleppt.

Schockstarre

Dabei deutete alles auf eine baldige Befreiung hin ...