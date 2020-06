SREL-Prozess: Freispruch für die Angeklagten

Die Richter haben ihr Urteil im sogenannten SREL-Prozess gefällt und Marco Mille, Frank Schneider und André Kemmer freigesprochen.

(SH) - Freispruch für die Angeklagten: So lautete am Donnerstag in erster Instanz das Urteil im sogenannten SREL-Prozess.

Der ehemalige SREL-Direktor Marco Mille, dessen Chef des opérations, Frank Schneider, und der Ex-Geheimagent André Kemmer hatten sich vor Gericht verantworten müssen, weil sie im Januar 2007 einige Tage lang den Informanten Loris M. abgehört haben sollen, ohne dass diese Aktion vom damaligen Staatsminister Jean-Claude Juncker autorisiert gewesen sein soll.

Eine Straftat haben sie dem Ermessen der Richter nach damit aber nicht begangenen ...