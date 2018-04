Spurensuche in Bonneweg

Der Fluchtfahrer, der am Mittwoch in Bonneweg durch Polizeikugeln zu Tode kam, hatte bereits mehrere Unfälle verursacht, bevor er mit seinem Wagen einen Polizisten ins Visier nahm.

Von Steve Remesch und Michel Thiel

Nach und nach fügen sich die Puzzlestücke zusammen: Nach den tödlichen Schüssen, die ein Polizist am Mittwochnachmittag in Notwehr auf einen Autofahrer abgegeben hat, bringen eine Pressemitteilung und ein objektiver Blick auf die von der Spurensicherung am Tatort markierten Spuren mehr Erkenntnisse zum wahrscheinlichen Ablauf des Geschehens.



Ein erster Tatort dürfte sich demzufolge bereits am Dernier Sol befinden ...