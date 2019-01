Vor zwei Jahren ist ein belgischer Bankkunde vor dem Hauptsitz der BIL in Hollerich auf brutale Art und Weise überfallen und ausgeraubt worden. Die Ermittlungen laufen noch immer auf Hochtouren.

Spur nach Charleroi

Die Videobilder der Überwachungskamera sind angsteinflößend: Zunächst fährt ein Volvo V40 auf den Parkplatz der BIL in der hauptstädtischen Route d'Esch. Ein zweites Fahrzeug, ein silbergrauer Audi S3 folgt ihm, wendet aber kurz vor der Schranke auf der Zufahrtsstraße. Es ist 13.30 Uhr am Donnerstag, dem 26. Januar 2017. Der brutale Überfall vor dem BIL-Sitz jährt sich heute zum zweiten Mal.

Es fällt auf, dass der Fahrer des Volvo ganze sechs Sekunden vor einem freien Parkplatz hält, bevor er in die Lücke einfährt. Wer weiß, was wenige Augenblicke passieren wird, der kann nicht umhin festzustellen, dass der Fahrer den Volvo erst dann einparkt, als er den Audi im Rückspiegel sehen kann.



Foto: Screenshot Police fédérale

Dann gibt es einen Schnitt in dem freigegebenen Videomaterial. Wie viel Zeit vergeht, ist unklar. Als Nächstes sind drei schwarz gekleidete Männer zu sehen, die aus dem Audi springen und zum Volvo laufen. Die Türen des Audi bleiben offen.

Ein Schrotgewehr eine Pistole und ein Baseballschläger

Alle drei Männer sind schwarz gekleidet und tragen Kapuzenpullover und Sturmhauben. Einer trägt eine Schrotflinte in schwerer Ausführung, ein anderer einen Gegenstand, der eine Handfeuerwaffe sein könnte, und der Dritte einen Baseballschläger, vermutlich aus Aluminium.

Foto: Screenshot Police Fédérale

Es gibt einen weiteren Schnitt. In der nächsten Kameraeinstellung ist zu sehen, wie zwei der Männer die Person auf dem Beifahrersitz des Volvo aus dem Auto zerren. Während der eine an einer schwarzen Tasche reißt, welche der Beifahrer, ein damals 49-jähriger Belgier, scheinbar fest umklammert hält, schlägt ein anderer Täter schwungvoll mit dem Baseballschläger auf das Opfer ein.



Drei Monate nach Überfall auf BIL-Parkplatz: Der Anwalt und die Räuber Vor drei Monaten ist ein Belgier auf dem Parkplatz einer Bank brutal überfallen und ausgeraubt worden. Wenige Tage später wurde sein Anwalt verhaftet. Seitdem ist es ruhig geworden um den Fall. Eine Bestandsaufnahme.

Erst wenige Augenblicke später eilt der Mann mit der Schrotflinte zur Fahrertür und greift nach dem Fahrer, einem Mann im Anzug. Der Täter richtet die Waffe auf den Fahrer, nimmt ihn bei der Hand und zieht ihn auf den Boden neben das Fahrzeug.

Opfer auf brutale Weisezusammengeschlagen

Nach einem weiteren Schnitt sind die drei Angreifer hinter dem Volvo zu sehen. Einer schlägt pausenlos mit dem Baseballschläger auf den auf dem Boden liegenden Beifahrer ein. Der Täter mit der Langwaffe tritt das Opfer wiederholt mit großer Kraft in den Rücken. Dann schlägt er auch mit dem Gewehrkolben zu. Der dritte Täter zerrt unentwegt an der schwarzen Sporttasche.

Der Fahrer ist in dieser Kameraeinstellung nicht mehr zu sehen. Offensichtlich halten die Täter ihn nicht für eine Bedrohung, denn zwei von ihnen drehen ihm den Rücken zu.



Foto: Screenshot Police Fédérale

In der nächsten Kameraeinstellung ist zu sehen, wie die Täter mitsamt Tasche zu ihrem Auto laufen. Dann verlässt der silbergraue Audi S3 mit dem luxemburgischen Kennzeichen SE 4043 das BIL-Gelände.



Foto: Screenshot Police Fédérale

Wie die Ermittlungen später zeigen werden, war der Fluchtwagen bereits ein Jahr vor der Tat im belgischen Frasnes-Lez-Anvaing bei Tournai gestohlen worden. Das luxemburgische Kennzeichen wurde am Tag vor dem Überfall in Fontaine-l'Eveque, einem Vorort von Charleroi, entwendet.

Das Auto wird kurze Zeit später in Vollbrand in einem Waldstück beim Fräiheetsbam zwischen Strassen und Bridel entdeckt. Im Wagen sollen die Täter auch mehrere Schusswaffen zurückgelassen haben.

49-jähriger Belgier war kein Zufallsopfer

Das Opfer wird nach dem brutalen Angriff per Krankenwagen in ein Spital gebracht. Das „Tageblatt“ meldet wenige Tage später, dass die Täter eine sehr hohe Geldsumme erbeutet haben: 1,3 Millionen Euro. Eine offizielle Bestätigung für diese Summe gibt es bis heute nicht.



9 Spurensicherung vor dem BIL Gebäude. Foto:Gerry Huberty

Spurensicherung vor dem BIL Gebäude. Foto:Gerry Huberty Spurensicherung vor dem BIL Gebäude. Foto:Gerry Huberty Spurensicherung vor dem BIL Gebäude. Foto:Gerry Huberty Spurensicherung vor dem BIL Gebäude. Foto:Gerry Huberty Schwer bewaffnete Polizisten kontrollieren bestimmte Verkehrsachsen. Foto:Gerry Huberty Der ausgebrannte Audi wurde 100 Meter vom "Fraiheetsbam" entfernt auf einem Parkplatz in einem Wald in Strassen gefunden. Foto:Guy Jallay Der Mess- und Erkennungsdienst, sowie die Polizei und die Feuerwehr aus Luxemburg waren vor Ort. Foto:Guy Jallay

Dass der 49-jährige Belgier kein Zufallsopfer sein kann, ist offensichtlich. Die Täter müssen über Insiderinformationen verfügt haben. Fremden dürfte es kaum möglich sein, im Voraus zu wissen, wer wann und mit welchem Auto eine derart hohe Geldsumme in Luxemburg zu einer Bank bringt.

Dazu kommt, dass dem Bankkunden wohl vom Geldinstitut ein Geleitschutz angeboten worden war, dieser den aber abgelehnt hatte.

Anwalt des Opfers unter schwerem Verdacht

Zehn Tage später kommt es zu einer Festnahme. Der Festgenommene ist LW-Informationen zufolge der Fahrer des Volvo und Anwalt des Opfers. Der Verdächtige ist ebenfalls Belgier und nicht in der Luxemburger Anwaltskammer zugelassen.

Im Juli 2017 wird er nach fünf Monaten in Untersuchungshaft unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor vergeblich Einspruch gegen diese Entscheidung der Ratskammer eingelegt.

Über die Ermittlungen ist nur wenig bekannt. Nur so viel: Die Täter werden in der Region um Charleroi vermutet. Auf Nachfrage bei der Pressestelle der Justiz ist zu erfahren, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Es werde aktiv an dem Fall gearbeitet und die Kriminalpolizei würde derzeit eine Reihe von Überprüfungen durchführen.