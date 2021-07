Ein Mann hat am Donnerstag die Angestellten bedroht und die Herausgabe des Geldes gefordert. Er konnte gestellt werden.

Spuerkeess Place de Metz

Festnahme nach Überfall

(SH) - In einer Filiale der Spuerkeess an der Place de Metz ist es am Donnerstag gegen 14 Uhr zu einem Banküberfall gekommen. Ein Mann hatte die Angestellten bedroht und die Herausgabe des Geldes gefordert. Anschließend ergriff er mit seiner Beute die Flucht.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den mutmaßlichen Täter wenige Minuten später lokalisieren und stellen. Der Tatverdächtige war im Besitz des Diebesguts. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Die Kriminalpolizei wurde mit einer Untersuchung beauftragt.

