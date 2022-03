Die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl fallen um Mitternacht um bis zu 42 Cent.

Ab Mitternacht

Sprit- und Ölpreise lassen wieder stark nach

Teddy JAANS

Am Donnerstag waren die Preise für die fossilen Brenn- und Treibstoffe regelrecht explodiert. Nun kommt auf die Verbraucher eine ebenso deutliche Senkung zu.

Der Liter Diesel kostet ab Samstag 41,7 Cent weniger und wird für 1,695 Euro abgegeben. Damit liegt er auch wieder unter dem Preis für Benzin.

Der 95er Sprit wird 15,7 Cent günstiger und schlägt fortan mit 1,733 Euro zu Buche, beim 98er Ottokraftstoff ist es eine Baisse von 14,3 Cent auf einen Literpreis von 1,820 Euro.

Auch das Heizöl geht zurück, die schwefelarme Sorte (10ppm) verbilligt sich um 42,8 Cent auf 1,125 Euro je Liter, die schwefelhaltige Sorte (50ppm) wird für 1,126 Euro frei Haus geliefert, was einer Senkung um 42,4 Cent entspricht.

Das Phänomen zeigt, wie volatil die Preise angesichts des Ukraine-Kriegs aktuell sind. Der Rohölpreis hat sich seit seinem Höchststand von über 130 Dollar je Barrel am Dienstag wieder um 20 Dollar nach unten bewegt. Ob damit der Höhepunkt der Preisentwicklung überschritten ist, darf bezweifelt werden.

In einer Tripartite-Sitzung will die Regierung in den nächsten Wochen beraten, wie man die Konsequenzen der arg gestiegenen Energiepreise für die Konsumenten abfedern kann. Am Donnerstag war die Verteuerung der Energie bereits Thema einer Debatte im Parlament.

