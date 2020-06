Springprozession: Pilger trotzen der Absage

Die Echternacher Wallfahrt fällt der Pandemie zum Opfer – die Menschen aber halten an der Tradition fest.

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen herrschen am Pfingstdienstag in Echternach. Eigentlich perfektes Wetter für die Springprozession, bei jedes Jahr Tausende Menschen mit dabei sind. Wegen der sanitären Krise fand die diesjährige Auflage offiziell nur online statt. Doch dies hielt manche Pilger aus Echternach und der Region nicht davon ab, trotzdem am Dienstagmorgen in die Abteistadt zu kommen und zu Willibrords Grab zu springen.

Das Handy spielt den Marsch



„Die meisten aus unserer kleinen Gruppe wohnen in der Pfarrei Rosport ...