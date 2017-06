(asc) - Der Pfingstdienstag steht in Echternach traditionsgemäß ganz im Zeichen der Springprozession. Bei kühlen Temperaturen und anhaltendem Regen waren bereits am frühen Morgen rund 10.000 Pilger in die Abteistadt gekommen, um zum Grab des heiligen Willibrord in der Krypta zu pilgern.

Schon im Morgengrauen waren unter anderem die Teilnehmer der Route-Echternach-Sternwallfahrt, Gläubige der Pfarrgemeinschaft Schweich und aus Großprüm und Waxweiler eingetroffen. Ab sieben Uhr nahmen sie an Messen in der Basilika teil. Anschließend versammelten sich die Gläubigen nach und nach im Abteihof.



Im Beisein von Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, Mgr. Augustine Kasujja, Apostolischer Nuntius in Luxemburg, den Bischöfen u.a. von Roermond und Rodderdam sowie seinem Vorgänger Erzbischof Fernand Franck richtete Erzbischof Jean-Claude Hollerich sich an die Gläubigen: "Springt mit voller Kraft, mit voller Energie für die Erneuerung der Kirche".



Pünktlich gegen 9.30 Uhr setzte sich die Prozession in Bewegung. Gegen 10 Uhr trafen die ersten Betergruppen in der Basilika ein.



Mehr Bilder der diesjährigen Springprozession in Kürze.