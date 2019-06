Springend und betend durch Echternach

Tausende Pilger zogen am Dienstagmorgen durch die Straßen von Echternach. Obwohl erstmals der Pfingstdienstag ein Schultag war, nahmen viele Kinder und Jugendliche an der Springprozession teil.

Bei herrlichem Sonnenschein stellten sich die Springer, Beter und Musikgruppen im Abteihof auf, um auf dem gut einen Kilometer langen Weg durch die Altstadt von Echternach zu ziehen. Neben den Luxemburger Pfarreien waren auch viele Pilger aus dem Bistum Trier, aus Lothringen sowie aus den Niederlanden und Belgien gekommen. In Begleitung von Musikgruppen zogen sie weiß und schwarz gekleidet mit den traditionellen Tanzschritten bis vor die Basilika.



Auch mehrere Tausend Zuschauer verfolgten die Springprozession, die seit 2010 zum immateriellen Kulturerbe gehört. Die Entstehung der Prozession reicht bis ins Mittelalter zurück. Die Pilger verehren den Heiligen Willibrord (658-739), der von dem von ihm gegründeten Kloster Echternach aus Missionsreisen unternahm.

In seiner Ansprache richtete Erzbischof Mgr. Jean-Claude Hollerich das Wort an die jungen Teilnehmer der Springprozession. "Es ist mir eine große Freude, die vielen Schüler hier zu sehen", sagte er. "Ihr alle habt euch für diesen Tag frei genommen. Dafür großen Respekt!" Damit sprach Erzbischof Hollerich die Tatsache an, dass der Pfingstdienstag zum ersten Mal nicht in die Schulferien fiel. Schüler, die bei der Springprozession mitmachen wollten, mussten die Schule darüber informieren.



Pünktlich zum Start der Prozession klarte der Himmel auf, so dass die Teilnehmer bei Sonnenschein betend durch Echternach ziehen konnten.