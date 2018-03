Die eisige Kälte hat auch ihre schöne Seite, wie unsere Bilder aus dem Stadtpark zeigen.

Lokales 4

Springbrunnen wird zur Eisskulptur

Die eisige Kälte hat auch ihre schöne Seite, wie unsere Bilder aus dem Stadtpark zeigen.

(DL) - Das Land bibbert: Frostige Temperaturen und eisiger Wind halten das Großherzogtum weiterhin in Atem. Doch die Bibberkälte hat durchaus auch ihre schöne Seite. So verwandelt sie den Springbrunnen beim Amalien-Denkmal im Stadtpark dieser Tage in ein eindrucksvolles Spektakel.



4 Der Springbrunnen ist nahezu komplett vereist. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Springbrunnen ist nahezu komplett vereist. Foto: Guy Jallay Der Springbrunnen ist nahezu komplett vereist. Foto: Guy Jallay Der Springbrunnen ist nahezu komplett vereist. Foto: Guy Jallay Der Springbrunnen ist nahezu komplett vereist. Foto: Guy Jallay

Zwar sprudelt die Wasserfontäne nach wie vor – doch ist der Großteil davon inzwischen gefroren, sodass sie zusehends zu einer prachtvollen Eiskulptur wird. Das sieht man nicht alle Tage, dachten sich wohl auch die Passanten und zückten ihre Smartphones, um das kleine Winterwunder im Bild festzuhalten.



Allzu lange dürfte die neue Eisskulptur der Hauptstadt aber nicht erhalten bleiben – für die kommenden Tage werden deutlich mildere Temperaturen vorhergesagt.