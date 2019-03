Spiele, Shops und jede Menge Leckereien: Noch bis Sonntag lockt die Nachfolgerin der Fréijoersfoire in die Ausstellungshallen in Kirchberg. Auch Grand-Duc Henri war bereits vor Ort.

Lokales 34 3 Min.

Springbreak: Frühlingsgefühle in der Luxexpo

Diane LECORSAIS Spiele, Shops und allerlei Leckereien: Noch bis Sonntag lockt die Nachfolgerin der Fréijoersfoire in die Ausstellungshallen in Kirchberg. Ein Rundgang zeigt: Vieles ist anders - und doch irgendwie vertraut.

Zugegeben, der Name verwirrt ein wenig, lässt einen die Bezeichnung „Springbreak“ doch in erster Linie an die gleichnamigen, feuchtfröhlichen Semesterferienreisen von US-Studenten denken. Doch auch im Großherzogtum gibt es seit 2017 eine Springbreak, dies in der Luxexpo The Box, sprich den Ausstellungshallen in Kirchberg. Am Donnerstag wurde die Neuauflage der Fréijoersfoire offiziell eröffnet, bis Sonntagabend wird mit Tausenden Besuchern gerechnet. Doch was erwartet sie? Das „Luxemburger Wort“ hat sich umgeschaut.



23 Zum dritten Mal geht in der Luxexpo The Box die Springbreak über die Bühne. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zum dritten Mal geht in der Luxexpo The Box die Springbreak über die Bühne. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Großherzog Henri und Lex Delles, Minister für Tourismus und Mittelstand, wohnten der Eröffnung bei. Foto: Guy Jallay Zur Mittagspause auf der Springbreak: Am Donnerstag um 12 Uhr eröffnete die Messe ihre Türen. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Wer schon immer einmal Roller fahren wollte, hat dazu Gelegenheit. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Umweltfreundliche Transportmittel sind auf der Messe ein großes Thema. Foto: Guy Jallay Allerlei für den Haushalt gibt es ebenfalls. Gerry Huberty/Luxemburger Wort Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort In der Gaming-Ecke kommen Zocker auf ihre Kosten. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Wer sein Fahrkönnen unter Beweis stellen möchte, ist im Mobility Village richtig. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Spannendes zu sehen gibt es auch bei der Armee. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Zweifelsfrei das Highlight auf der Springbreak: das Urban Food Village. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Für die kleinen Besucher gibt es einiges zu entdecken. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Diese Besucherinnen sind im Food Village offenbar fündig geworden. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort 25 Foodtrucks bilden das Urban Food Village. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Am Eröffnungstag nutzten viele Besucher die Mittagspause für einen Abstecher. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Auch das Thema Gesundheit ist auf der Messe vertreten. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Vergangenes Jahr wurden auf der Springbreak 35.000 Besucher gezählt. Damals erstreckte sie sich aber noch über fünf Tage. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Nahrungsmittel- und Getränke stehen immer noch im Vordergrund. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Dass man sich in einer Messehalle befindet, bemerkt man im Food Village fast nicht ... Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema Nachhaltigkeit. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Nach wie vor gibt es auf der Messe allerlei Leckereien zu verkosten. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort Geht immer:ein guter Kaffee. Foto: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

Ein Dorf mit 25 Foodtrucks



Beim Betreten der Halle kann der Gast erst mal aufatmen. Von Studentenparty keine Spur, dafür zieht eine markante Holzkonstruktion im Eingangsbereich die Blicke auf sich. Sie dürfte als Hinweis auf das diesjährige Schwerpunktthema zu verstehen sein: Nachhaltigkeit. Direkt dahinter geht es los: links eine große Gaming-Ecke, rechts ein Stand mit Biokäse, dazwischen Wein und Beautyprodukte. Willkommen auf der Springbreak.



Fréijoersfoire: Rückblick auf eine Kultmesse Wenn am Donnerstag in der Luxexpo The Box die Springbreak beginnt, dürfte dies bei so manch einem Erinnerungen wecken - und zwar an die gute alte Foire.

Zwischen den Ständen schlendern Isabelle und Jeannine umher. Ein Besuch auf der Foire zu Frühlingsbeginn ist für die beiden seit vielen Jahren ein Muss. Das neue Konzept gefällt den beiden gut. „Es hat mit der Fréijoersfoire nicht mehr viel gemein. Die Aufteilung ist ganz anders, es ist moderner. Besonders gut gefallen uns die Foodtrucks. Es war an der Zeit, frischen Wind reinzubringen!“ Da sind sich die beiden einig.



Das Food Village – fast riskiert man, es zu verpassen. Wer die Springbreak durch den Nordeingang betritt, muss zunächst die vorderen Hallen durchqueren, bis er, ganz hinten, das Urban Food Village erreicht.



Dabei handelt es sich bei diesem Bereich zweifelsfrei um das Highlight der Messe. 25 Foodtrucks bieten Köstlichkeiten von allen Teilen des Globus an, ein Angebot, das in der Mittagspause am Donnerstag schon so manch einen hungrigen Besucher angelockt hat. So auch Premierminister Xavier Bettel. Ebenfalls in diesem Bereich: die große Bühne, auf der bis Sonntag diverse Showacts auftreten.

Auch Großherzog Henri hat sich bereits umgesehen:



11 Großerhog Henri und Lex Delles, Minister für Tourismus und Mittelstand, beim Eröffnungsrundgang. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Großerhog Henri und Lex Delles, Minister für Tourismus und Mittelstand, beim Eröffnungsrundgang. Foto: Guy Jallay Der Großherzog nahm alles genaustens unter die Lupe. Foto: Guy Jallay Umweltfreundliche Transportmittel durften auf der Messe nicht fehlen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Im Gespräch mit den Standbetreibern: Großherzog Henri. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Auf der Springbreak gibt es allerlei zum Probieren. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Der Großherzog am Stand der Armee. Foto: Guy Jallay Grand-duc Henri zu Besuch bei Benu. Foto: Guy Jallay Rundgang durch das Urban Food Village. Foto: Guy Jallay

Die Sache mit den Standgebühren

Die Standbetreiber sind am Eröffnungstag guter Dinge. „Es ist eine tolle Messe, ich bin immer sehr zufrieden. Dass sie auf nur mehr vier Tage komprimiert wurde, stellt für uns kein Problem dar“, findet Frank Drautzburg, der an seinem Stand die „Lëtzebuerger Liesmapp“ vertreibt. Das neue Konzept sei „der heutigen Zeit angemessen“, findet er.



Einige Stände weiter verleiht Georges Kieffer, Gründer der Initiative Benu, seinem Stand den letzten Schliff. „Wir kommen her, weil der Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit liegt“, stellt er klar. Bei Benu gibt es Kleidung aus recycelten Stoffen, hergestellt im eigenen Atelier. Aber auch Sitzgelegenheiten, damit sich die Besucher austauschen. Zur Teilnahme habe er sich übrigens erst entschlossen, als der Veranstalter ihm zugesichert habe, dass vorwiegend wiederverwertbares Geschirr verwendet wird, unterstreicht Kieffer. Und tatsächlich: Wer im Food Village ein Bier bestellt, erhält es im Mehrwegbecher.



Eine Ecke weiter befindet sich der Naturwelten-Stand von Lucien Reger. „Die Frühjahrsmesse habe ich sehr oft mitgemacht, bestimmt 15 Mal“, sagt er rückblickend. Doch dann war irgendwann Schluss. „Es hat sich nicht mehr gelohnt“, sagt er mit Verweis auf die laut ihm damals äußerst hohen Standgebühren. „Jetzt ist die Preispolitik wieder vernünftiger.“ Zudem gefällt ihm das neue Konzept. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es aufgeht.“



Die Mischung ist geblieben



Rund 130 Aussteller sind gemäß Messeplan bei der nunmehr dritten Ausgabe der Springbreak dabei. Darunter viele Nahrungsmittel- und Getränkehändler, nicht aber die Luxemburger Privatwinzer, die seit 2017 stattdessen ihre eigene Messe organisieren. Trotzdem sind diverse Weinhändler, überwiegend aus den Nachbarländern, vertreten.



Wie seit jeher findet sich auf der Messe ferner allerlei Zubehör fürs Haus, diverse Institutionen und Organisationen stellen sich vor, es gibt ein Mobility Village und Showcooking-Events. Auch die regionalen Tourismusämter sowie lokale Produzenten sind mit dabei. Kurzum: Die Mischung ist geblieben. Die gute alte Fréijoersfoire hat eben doch ihre Spuren hinterlassen.

Springbreak bis Sonntag Die Springbreak-Messe ist geöffnet: Freitag, von 12 bis 21 Uhr, das Abendprogramm mit Essen und Getränken, Musik und Shows läuft bis 3 Uhr früh





Am Samstag, von 10 bis 21 Uhr, Musik, Essen, Getränke und Shows bis Mitternacht





Am Sonntag, von 10 bis 19 Uhr.



Parallel zur Springbreak findet auch die Gartenausstellung Jardirêve statt, am Samstag und Sonntag kann zudem der Salon du Vintage besucht werden