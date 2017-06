(mth) - Am 1. November 2016 explodierte gegen 9.40 Uhr im „Steewee“ in Bergem ein Sprengsatz in einem Auto. Der einzige Insasse hatte Glück und wurde nur leicht verletzt. Schon wenige Stunden nach dem Zwischenfall sickerte durch, dass es sich um einen versuchten Mordanschlag gehandelt hatte.

Als Tatverdächtiger wird noch am selben Tag der Sohn des 68-jährigen Opfers verhaftet. Acht Monate nach der Tat sind die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen nun so gut wie abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der Mann noch immer in Untersuchungshaft sitzt. Wann es zum Prozess kommt, ist jedoch noch nicht absehbar. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Ratskammer am Amtsgericht mit dem Strafantrag befasst.

Dreister Mordanschlag auf eigenen Vater

Der Sprengsatz war kurz vor der Explosion im Wagen des Opfers deponiert worden. Eine Tatsache, welche die Ermittler schnell auf die Spur des Tatverdächtigen bringen sollte. Denn es war der eigene Sohn des Opfers, der einen Zweitschlüssel für das Fahrzeug besaß. Zeugen sahen zudem unmittelbar nach der Explosion, wie ein schwarzer Wagen des Typs VW Golf vom Tatort flüchtete – genau diesen Typ fuhr auch der Tatverdächtige.

Diese Anhaltspunkte sowie die Aussagen des verletzten Opfers deuteten alle auf dessen Sohn als Täter hin. Dieser galt als bewaffnet und wurde sofort zur Fahndung ausgeschrieben. Nach einer Peilung seines Mobiltelefons verlor sich seine Spur zunächst im deutschen Grenzgebiet.

Sprengstoffattrappe in der Wohnung

Der Wohnsitz des Flüchtigen in der „Foxenhiehl“ in Düdelingen wurde kurze Zeit später von der Polizei durchsucht. Die Durchsuchung der Wohnung erfolgte unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehrungen. Wie sich zeigte, zu Recht: Am Wohnungseingang war offenbar eine Sprengfallenattrappe angebracht worden.

Noch am selben Tag stellte sich der Mann schließlich der deutschen Polizei in Düsseldorf. Bei sich trug er eine auf ihn eingetragene Pistole vom Typ Walther PPK. In einem Strafprozess riskiert der Tatverdächtige eine lebenslängliche Haftstrafe, falls im versuchter Mord mit Vorsatz nachgewiesen werden kann.