Sprengstoff in Igel: Zwei Luxemburger angeklagt

Gut drei Monate nach dem Fund von gestohlenem Sprengstoff in Igel bei Trier hat die Staatsanwaltschaft vier Männer angeklagt. Darunter sind zwei Luxemburger.

(rc/dpa/tom) - Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden insgesamt vier Personen zwischen 18 und 22 Jahre im Falle des in Igel und Grevenmacher illegal gelagerten Sprengstoffs angeklagt. Darunter sind zwei Luxemburger.

Im Keller eines Wohnhauses im deutschen Grenzgebiet entdeckte ein Sondereinsatzkommando der deutschen Polizei Ende Januar ein Depot mit großen Mengen an hochgefährlichem Sprengstoff sowie eine selbstgebaute Bombe. Damals wurden drei Verdächtige, darunter zwei Luxemburger, festgenommen.



Einem Luxemburger und dem Deutschen, wird vorgeworfen, mehrmals auf dem Gelände einer ortsansässigen Firma eingebrochen zu sein und bei dem letzten der Einbrüche den Sprengstoff gestohlen zu haben. Die insgesamt neun Diebstähle sollen zwischen Januar 2018 und Dezember 2018 stattgefunden haben.

Weitere Ermittlungen führten damals zur Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen, der ebenfalls im Verdacht steht, an dem Sprengstoffdiebstahl im Dezember 2018 beteiligt gewesen zu sein.

Der 21-jährige Deutsche, mit Wohnsitz in Grevenmacher konnte am Bodensee festgenommen werden. In Luxemburg wurden daraufhin zwei Wohnungen durchsucht. In der Wohnung des 21-Jährigen in der in Grevenmacher fanden die Ermittler ein weiteres Kilogramm Sprengstoff, einen Zünder und 1.000 Meter Zündschnur - Diebesgut, das aus den Einbrüchen stammt. Den Großteil des Sprengstoffs habe jedoch ein 21 Jahre alter Luxemburger, mit in seine Wohnung in Igel genommen.

Sprengstoff gezündet

Die Männer sollen mit kleineren Mengen an abgelegenen Orten im Grenzgebiet auf freiem Feld vier Sprengversuche gemacht haben. In einem Fall seien sie nur wenige Meter vom Explosionsort entfernt gewesen: Nur durch einen glücklichen Zufall sei es nicht zu Verletzungen gekommen, hieß es.

Bei den Experimenten soll der Wunsch nach „Nervenkitzel“ eine Rolle gespielt haben. Religiöse und politische Motive gebe es nicht. Beim Eindringen in das Bergwerk gehe die Motivation der Männer auf Ideen der „Lost-Places“-Szene zurück: Deren Zugehörige verspürten einen Reiz, verlassene Orte aufzusuchen, hieß es. Die Männer hatten Gänge und Räume ausgekundschaftet und waren mit Werksfahrzeugen gefahren.

