(mth) - Ohne großes Aufsehen zu erregen hat die Regierung eine EU-Direktive umgesetzt, die den Verkauf einer breiten Palette an Chemikalien einschränkt oder verbietet, die in Haushalt oder Technik vielfach benutzt werden.

Ziel der Direktive N.98/2013, die mit einem Gesetz vom 5. Mai 2017 in Luxemburgisches Recht umgesetzt wurde, ist es, den Handel mit so genannten Sprengstoff-Ausgangsstoffen zu kontrollieren oder ganz zu unterbinden. Das Gesetz wurde am Freitag im Memorial A veröffentlicht und ist damit ab sofort rechtskräftig.



Der Gesetzestext enthält zwei Listen von Substanzen: eine erste Liste mit überwachten Stoffen, deren Verkauf an Privatpersonen ab einer gewissen Konzentration oder Reinheit ganz verboten ist und eine zweite Liste mit Stoffen, die nur dann nicht an Privatkunden verkauft werden dürfen, wenn "ein begründeter Verdacht besteht, dass diese zur Herstellung von Sprengstoffen benutzt werden".

Meldepflicht für Händler und hohe Strafen



Der Verkauf der erwähnten Substanzen an gewerbliche Kunden ist weiterhin erlaubt, jedoch müssen diese den Verwendungszweck angeben und jegliche Diebstähle den Autoritäten melden. Die unerlaubte Einführung, der Besitz, der Kauf und der Verkauf, sowie die Nichteinhaltung der Auflagen durch die Verkäufer wird mit hohen Strafen geahndet: fünf bis zehn Jahre Haft sowie Geldstrafen zwischen 25.000 und einer Million Euro sind vorgesehen.



Überwacht wird die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen von dem nationalen Institut für Normung, Zulassung, Sicherheit und Qualität von Produkten und Dienstleistungen ILNAS, das bei Kontrollen und für den Versandhandel mit der Zollbehörde und bei Verstößen mit der Polizei zusammenarbeitet.



In der ersten Verbotsliste stehen folgende Substanzen, die wie gesagt über den angegebenen Konzentrationen gar nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden dürfen:

Wasserstoffperoxid bis 12 Prozent (wird z.B. zum Bleichen, Desinfizieren und zur Sauerstoffzugabe bei Gartenteichen genutzt)

Nitromethan bis 30 Prozent (ist z.B im Treibstoff für Modellbau-Verbrennungsmotoren enthalten)

Salpetersäure bis 3 Prozent (wird in höheren Konzentrationen etwa zum Ätzen von Kupferdruck-Platten benutzt)

Natrium- und Kalium-Chlorat oder Perchlorat bis 40 Prozent



Unterhalb der angegebenen Konzentrationen sind diese Stoffe oder Gemische, die diese unterhalb der angegebenen Konzentrationen enthalten, weiterhin frei verkäuflich.

Die zweite Liste enthält Substanzen, deren Verkauf an Privatpersonen besonders überwacht wird. Das bedeutet in der Praxis, dass die Händler darauf achten, ob bestimmte Kombinationen von Stoffen oder ungewöhnlich große Mengen davon gekauft werden. Auf dieser Liste stehen folgende Substanzen: