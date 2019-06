Am Sonntag musste eine Sprenggranate in einem Waldstück in Schimpach im Norden des Landes gesprengt werden.

Sprenggranate in Schimpach gefunden

(dho) - Die Experten des Kampfmittelräumdienstes der Armee waren am Sonntagmorgen nach Schimpach gerufen worden. Dort war bei Arbeiten im Hinterhof eines Privatgrundstückes eine 15 Zentimeter große Sprenggranate gefunden worden.



Die Sprengstoffexperten mussten die Munition in einem Waldstück in Schimpach sprengen. Dazu war eine mehrere hundert Meter großer Sicherheitsperimeter eingerichtet worden.



Wie die Polizei mitteilt, hatte der Finder der Munition vorbildlich gehandelt. Solches Material dürfe niemals angefasst werden und bei einem Verdacht müsse umgehend der Polizeinotruf 113 gewählt werden. Die Fundstelle sollte gesichert werden, bis die Polizei oder die Sprengstoffexperten eintreffen.