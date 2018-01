Anwärter auf die luxemburgische Nationalität, die die vorgeschriebenen Luxemburgisch-Sprachkurse besuchen, müssen sich derzeit in Geduld üben, wenn sie ihr Examen ablegen wollen: Erst im Juli 2018 sind wieder freie Plätze zu haben. Bis dahin sind sämtliche Examenssitzungen restlos belegt. Dies bestätigt Bildungsminister Claude Meisch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Marc Spautz.



Bisher konnte man das Examen innerhalb von drei bis vier Wochen ablegen, mit den Änderungen am Nationalitätengesetz sei das Interesse am luxemburgischen Pass aber regelrecht explodiert. Wartezeiten von bis zu sechs Monaten sind dabei keine Ausnahme. Während des Schuljahres 2016/2017 hat das Institut National des Langues (INL) insgesamt 13 Sessionen für 1400 eingeschriebene abgehalten, im laufenden Schuljahr stieg diese Zahl auf 1616. In der Folge wurde ebenfalls die Zahl der Examen angehoben. Das INL hat zudem weitere Prüfer ausgebildet.

Zurzeit beschäftigt das INL insgesamt 16 Lehrer um die Examen auszuarbeiten und zu verbessern. Dass das Institut im zweiten Semester dieses Jahres wieder in seinen Stammsitz am Boulevard de la Foire umzieht, dürfte sich laut Claude Meisch auch positiv auf das Arbeitsumfeld auswirken. Meisch geht davon aus, dass dann auch die Zahl des Examen weiter gesteigert werden kann.

Die Anwärter auf die luxemburgische Nationalität haben die Wahl zwischen insgesamt 24 Lernstunden ohne Examen oder aber das Ablegen eines Examens ohne spezifische Kurse. Die Erfolgsquote lag laut Meisch bisher bei 62 Prozent, mit der Gesetzesänderung und den neuen Modalitäten stieg diese Quote auf 72 bis 87 Prozent.