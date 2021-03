Nach dem Brand in einer belgischen Biogasanlage ist das Wasser der Attert verschmutzt. Der Sportfischerverband spricht von "massivem Fischsterben".

Lokales 7

Sportfischerverband: "Massives Fischsterben" in der Attert

Nach dem Brand in einer belgischen Biogasanlage ist das Wasser der Attert verschmutzt. Der Sportfischerverband spricht von "massivem Fischsterben".

(SC) - Bei einem Sickerbrand in einer Biogasanlage im belgischen Grendel flossen vergangene Woche große Mengen Biomassenabwasser in die Attert und verschmutzten das Wasser. Der luxemburgische Sportfischerverband (FLPS) weist in dem Zusammengang auf ein „massives Fischsterben“ auf einer Strecke von mehreren Kilometern hin.

„Wir fordern, dass die Ursachen und die Konsequenzen des Zwischenfalls nicht nur untersucht werden, sondern dass auch Konsequenzen gezogen werden, um solche Wasserverschmutzungen zu verhindern“, so der FLPS.

Attert nach Brand in Biogasanlage verschmutzt Bei einem Sickerbrand in einer belgischen Biogasanlage liefen am Dienstag große Mengen Biomassenabwasser in die Attert.

Durch die Landwirtschaft, die zu dieser Jahreszeit ausfährt und die Felder mit Gülle bespritzt, riskiere der Flusslauf zusätzlich verschmutzt zu werden. Die Bauern sollten daher auf das Ausbringen der Gülle im direkten Einzugsgebiet der Attert verzichten. Auch fordern die Sportfischer eine Entschädigung für diejenigen, die in dem betroffenen Flussgebiet Angelplätze pachten.

7 Tote Fische treiben in der Attert. Foto: FLPS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tote Fische treiben in der Attert. Foto: FLPS Tote Fische treiben in der Attert. Foto: FLPS Tote Fische treiben in der Attert. Foto: FLPS Tote Fische treiben in der Attert. Foto: FLPS Das trübe Wasser der Attert. Foto: FLPS Das trübe Wasser der Attert. Foto: FLPS Das trübe Wasser der Attert. Foto: FLPS





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.