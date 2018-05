Auch in diesem Jahr haben sich große und kleine Besucher in Kockelscheuer eingefunden, um sich beim COSL-Spillfest an mehr oder weniger bekannten Sportarten zu versuchen.

Sport in all seiner Vielfalt

(gs) - Spannung, Spiel und jede Menge Spaß gab es am Donnerstag beim beliebten COSL-Spillfest. Wie in den Vorjahren waren auch diesmal wieder einmal Tausende große und kleine Besucher nach Kockelscheuer geströmt, um sich traditionell an Christi Himmelfahrt sportlichen Aktivitäten aller Art zu widmen.

In 38 Ateliers konnte man sich in den unterschiedlichsten Sportarten versuchen. Von Tischtennis, über Taekwondo, Rugby, Eishockey bis hin zu Indiaca und Curling, war da für jeden etwas dabei.



Das Spillfest wird organisiert vom Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) in Zusammenarbeit mit der Stadt Luxemburg und vielen nationalen Sportverbänden. Es findet seit 1981 statt, und hat sich über die Jahre hinweg zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt. Und auch am Donnerstag hielt das etwas trübere und kühlere Wetter die Sportbegeisterten nicht von einem Besuch ab.

