Seitdem die CovidCheckregeln verschärft worden sind, häufen sich die Fälle von Schummeleien. Die Betrüger nutzen falsche Zertifikate.

Sponge Bob kann auswärts essen

Jean-Philippe SCHMIT

Seit dem 1. November ist CovidCheck an allen Orten, an denen keine Maske getragen werden muss, obligatorisch. Das gilt vor allem bei Restaurant- oder Barbesuchen und bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen. CovidCheck hat das gesellschaftliche Leben nach dem Ausbruch der Pandemie wieder möglich gemacht.

Nun wurden die Regeln strenger – doch nur für die Ungeimpften. Bisher stellten vor Ort durchgeführte Schnelltests eine einfache Lösung dar. Diese Möglichkeit fällt nun weg. Nur noch von Gesundheitspersonal durchgeführte Schnelltests oder offizielle PCR-Tests haben beim CovidCheck Gültigkeit. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) begründete die Verschärfung der Regeln mit einer zu niedrigen Impfquote.

Für geimpfte oder genesene Personen ändert sich im Grunde nichts. Das Coronazertifikat ist genauso schnell gescannt, wie die Treuekarten vieler Unternehmen. Danach darf die Maske ab und das Leben seinen gewohnten Gang nehmen. Bei der Politmonitor-Umfrage gaben 76 Prozent der Teilnehmer an, dass sie das CovidCheck-System in der Gastronomie für richtig halten.

Schummeln als dritter Weg

Ungeimpfte Personen müssen sich aber auf größere Unannehmlichkeiten einstellen. Spontan ins Restaurant oder Kino gehen, funktioniert nun nicht mehr so einfach. Bei den meisten Aktivitäten, die außer Haus stattfinden, ist ein kostenpflichtiger Coronatest eine notwendige Voraussetzung.

„Der Kunde muss das Gebäude verlassen, wenn er sich dem CovidCheck verweigert oder kein gültiges Zertifikat vorweisen kann“, steht im Artikel 2 des Covidgesetzes. Impf- und Testverweigerer finden sich also in einem neuen Lockdown wieder.

Neben einem Impfnachweis oder einem negativen Coronatest gibt es jedoch auch eine dritte Möglichkeit: schummeln. Auf den Kanälen, in denen sich die Teilnehmer der Marche blanche organisieren, kursieren Adressen von angeblichen Ärzten, die gegen Bitcoins falsche Zertifikate ausstellen. Umgerechnet 300 Euro soll ein falscher Pass mit richtigem Namen kosten.

„Micky Maus“, „Sponge Bob“ und „Adolf Hitler“

Gefälschte Zertifikate sind auch schon bei Kontrollen in Luxemburg entdeckt worden. Sie sollen auf die Namen „Micky Maus“, „Sponge Bob“ oder sogar „Adolf Hitler“ ausgestellt worden sein. Diese plumpen Fälschungen waren offensichtlich. Wenn die gefälschten Zertifikate aber auf Allerweltsnamen registriert worden wären, wäre der Betrug nicht aufgefallen.

Das digitale Covidzertifikat ist schnell kontrolliert: Ein Mitarbeiter scannt den QR-Code des Kunden. Wenn die App grünes Licht zeigt, darf der Kunde herein. Ein Impfnachweis anhand des klassischen gelben Impfpasses ist nicht vorgesehen. „Im Gesetz ist ausdrücklich von der App und den QR-Codes die Rede“, so François Koepp, Generalsekretär des Gaststättenverbandes. Für Betriebe, die viele internationale Gäste empfangen, sei dies ein Problem. „Die App erkennt amerikanische oder kanadische Zertifikate gar nicht.“ Diese Gäste müssen dann leider draußen bleiben – trotz Impfung.

Es gibt aber noch eine weitere, nicht unwesentliche Lücke: Eine Überprüfung, ob die im Covidzertifikat angegebene Person auch diejenige ist, der schlussendlich Einlass gewährt wird, ist im Großherzogtum nämlich gar nicht vorgesehen. Nachdem die App grünes Licht gibt, ist die Kontrolle abgeschlossen – ein Abgleich mit dem Personalausweis findet nicht statt. Im Ausland sind die Kontrolleure misstrauischer.

Keine Überprüfung der Identität

„Gleichen Sie die in der CovPassCheck-App angezeigten Personalien mit den Daten des Ausweisdokuments der geprüften Person ab“, heißt es in einem Ratgeber des Robert-Koch-Institutes. Auch in der Schweiz und anderen europäischen Staaten ist die Kontrolle der Ausweispapiere die Regel. „In Luxemburg dürfen wir gar nicht nach den Ausweispapieren fragen“, sagt der Generalsekretär der Horesca.

Seitdem die Regeln verschärft wurden, sind auch die Kontrollen strenger geworden. In der vergangenen Woche hat die Polizei insgesamt rund 115 Kontrollen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Anwendung der CovidCheck-Regelung in Restaurants und Bars sowie bei größeren Veranstaltungen.

In acht Lokalen des Hotel- und Gaststättengewerbes wurden Infraktionen festgestellt. Jede Missachtung der sanitären Maßnahmen kann mit Geldstrafen zwischen 500 und 1.000 Euro bestraft werden. In einigen Fällen wurde bei den Gästen gar keine Kontrolle der Bescheinigungen durchgeführt und so wurden die Gäste – ob geimpft oder nicht – einfach durchgelassen. In anderen Fällen waren es sogar die Personen, die eigentlich mit der Überprüfung der Zertifikate beauftragt sind – das Personal der Lokale – die kein gültiges Zertifikat vorzeigen konnten.

„Im Rahmen der Kontrollen wurden die Polizeibeamten zudem auf einige falsche CovidCheck-Bescheinigungen aufmerksam gemacht“, heißt es vonseiten der Polizei. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „jede Person, die Gebrauch eines gefälschten Dokuments macht oder ein solches Dokument zu Verfügung stellt, mit juristischen Konsequenzen rechnen muss“. Der Artikel 198 des Code pénal sieht für die Herstellung und den Gebrauch von falschen Dokumenten eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und eine Geldstrafe von 251 bis 12.500 Euro vor. Diese gelten auch für Privatpersonen.

CovidCheck auch für das Personal Das generalisierte CovidCheck betrifft nicht nur die Kunden der Horescabetriebe, sondern auch deren Mitarbeiter. Auch diese müssen nun, falls sie weder geimpft noch genesen sind, regelmäßig ein negatives Testresultat vorzeigen. „Diese sind außerhalb der Arbeitszeiten zu machen und im Falle einer Weigerung wird das Arbeitsrecht angewendet“, steht es in einem Ratgeber der Horesca. „Wenn ein ungeimpfter Mitarbeiter, ein Chef de cuisine zum Beispiel, sich weigert, sich alle paar Tage testen zu lassen, hat der Wirt ein großes Problem“, sagt François Koepp, Generalsekretär des Horescaverbandes. „Er hat dann das Recht, seinen Chefkoch zu entlassen.“ Ob er das auch will, ist eine andere Frage. Fälle, bei denen Mitarbeiter sich partout nicht testen lassen wollten, seien bereits vorgekommen – selbst wenn der Chef den Test bezahlt. „Wir fühlen uns vom Staat alleingelassen“, beklagt François Koepp. Entlassungen seien leider nicht ausgeschlossen. Wenn der Bar- oder Restaurantbesitzer den ungeimpften und ungetesteten Mitarbeiter weiterhin beschäftigt, macht er sich strafbar. Das Covidgesetz sieht Strafen in einer Höhe von bis zu 6.000 Euro vor, bei Wiederholungsfällen kann die Geldstrafe verdoppelt werden und die Betriebsgenehmigung für drei Monate ausgesetzt werden.

