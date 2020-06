Eine Vereinigung, bestehend aus den Präsidenten der Krankenhausgruppen, soll das Konzept einer zentralen Infrastruktur für Pandemie-Patienten ausarbeiten.

Spitäler einigen sich auf Gründung von Vereinigung

(dho) - Eine neue Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (Asbl.) soll von den Präsidenten der vier luxemburgischen Krankenhäuser (Hopitaux Robert Schuman, CHL, CHEM und CHdN) gegründet werden. Dies wurde der Regierung mitgeteilt. Ziel soll sein, ein Konzept auszuarbeiten, um eine zentrale Infrastruktur mit Intensivbetten zu schaffen, durch die auf Epidemien wie Covid-19 reagiert werden kann. Auch die nationale Materialreserve soll von der Vereinigung verwaltet werden. Außerdem soll sie mit der Universität Luxemburg und dem künftigen Militärkrankenhaus zusammenarbeiten.

Krankenhäuser haben Pandemietest bestanden Laut Gesundheitsministerin Paulette Lenert hätten die Krankenhäuser dank einer guten Organisation die Pandemiewelle gut bewältigt. Nun gelte es, die normale Aktivität wieder hoch zu fahren.

In seiner parlamentarischen Frage erkundigt sich Mars Di Bartolomeo (LSAP) bei Premierminister Xavier Bettel (DP), inwiefern dieser Vorschlag in der Regierung Unterstützung findet. Antwort bekommt er jedoch von Parteikollegin und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). Die Corona-Krise habe gezeigt, dass eine dauerhafte Lösung gebraucht wird, um auf solche Gegebenheiten zu reagieren. Dazu hatte sich Lenert an die Krankenhäuser gewendet. Nun haben die Präsidenten der vier Institutionen sich mit ihrem Vorschlag zurückgemeldet.

Die Gesundheitsministerin antwortet in ihrem Schreiben, sie stimme der Gründung einer Vereinigung zu, die als Ziel hat, den nationalen Materialstock zu verwalten. Sie begrüßt sämtliche Überlegungen über den Sinn einer zentralen Infrastruktur, die von den vier Spitälen geleitet wird, zur Behandlung von Patienten in Fällen von Pandemien. Jedoch dürfte die begrenzte Zahl von Fachkräften nicht aus den Augen verloren werden.

