Spielzeugwaffe führt zu Polizeieinsatz

Zeugen beobachteten, wie ein Mann eine Waffe aus einem Autofenster hielt. Die Polizei nahm die Meldung ernst.

(m.r.) - Die Polizei hat am Donnerstag in Differdingen gegen 16 Uhr ein Auto wegen Verdachts auf illegalen Waffenbesitzes angehalten. Zeugen hatten beobachtet, wie der Beifahrer eine Pistole aus dem Fenster hielt. Die Beamten fanden im Auto eine Softair-Pistole. Die realistisch aussehenden Spielzeugwaffen unterstehen dem Waffengesetz: Das Führen ist in der Öffentlichkeit verboten.

Softair-Waffen im Visier der Polizei Die Polizei im deutschen Grenzgebiet musste in den vergangenen Wochen mehrmals wegen realistischer Waffen-Nachbildungen, so genannter "Softair-Waffen", einschreiten - einmal auch in Luxemburg.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung beim Besitzer wurden später weiterer Softair-Waffen beschlagnahmt. Einer der drei Autoinsassen hatte indes zwölf Gramm Haschisch bei sich. Ein Drogentest beim Fahrer war positiv. Gegen die Männer wurde eine Strafanzeige erstellt.