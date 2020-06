Spielplatzöffnungen: Sehnsucht nach der Schaukel

Die Wiederöffnung der Spielplätze wird kontrovers diskutiert. Laut Bildungsminister Meisch ist es an der Zeit, das Spielplatzverbot erneut zu prüfen.

Die dritte Phase der Corona-Lockerungen kannte eine prominente Ausnahme. Während Gaststätten wieder öffneten und die Terrassen bereits am ersten Tag zahlreiche Gäste empfingen, blieb es an einem Ort weiterhin still. Auf den Spielplätzen. Denn sie waren von den Lockerungen ausgenommen. Eine Tatsache, die zunehmend für Unmut sorgte. Viele Eltern wollten sich nicht abfinden mit der Entscheidung, Spielplätze weiterhin mit Absperrbändern vor Kinderspiel abzuriegeln.

In den sozialen Medien kursierten zahlreiche Aufrufe von Eltern, den Kindern das Toben auf Rutschen und Schaukeln wieder zu erlauben ...