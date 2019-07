1.150 FNEL-Mitglieder kamen am Sonntag in Bad Mondorf zusammen und feierten den Abschluss des laufenden Scoutsjahres - ein Tag voller Abenteuer.

Spiel, Spaß und Action beim 96. Pow-Wow

Von Alain Piron



Spiel, Spaß und Action standen am Sonntag beim Pow-Wow der Fédération nationale des éclaireures et éclaireuses du Luxembourg (FNEL) in Bad Mondorf auf dem Programm. Unter dem Motto „Klima a nohalteg Energien“ nahmen 1.150 Beaver, Wëllefcher, Scouten, Explorer und Rover an dem traditionellen Scouttreffen im Badboeschelchen teil.



Gastgeber der 96. Auflage der beliebten Veranstaltung waren nun zum zweiten Mal nach 2010 die Munnerefer Mais. Diese nutzten das Pow-Wow denn auch für eine besondere Feier: Zum einen besteht die Scouttruppe seit nunmehr zehn Jahren, zum anderen wurde deren neues Chalet am Wochenende offiziell seiner Bestimmung übergeben.



Darüber hinaus wurde den anwesenden Pfadfindern an über 80 Ständen auf spielerische und unterhaltsame Art vermittelt, respektvoll mit der Natur umzugehen, diese verstehen zu lernen und zu schützen. Langeweile kam demnach gar nicht erst auf. Während der Veranstaltung wurden aber auch mehrere verdienstvolle Mitglieder für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz als Pfadfinder ausgezeichnet. „Ce n'est qu'un au revoir“ – hieß es schließlich am Ende des Treffens. Denn spätestens bei den Sommercamps begegnen sich viele Scouts erneut.