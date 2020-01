SPFP: Causa Schleck nicht vom Tisch

Obwohl Gewerkschaftler Christian Schleck nicht versetzt werden soll, hat der SPFP am Montag erneut den Rücktritt des Armeechefs gefordert.

(str) - Er werde den Armeegewerkschafter Christian Schleck nicht versetzen, hatte Verteidigungsminister François Bausch vor einer Woche erklärt. Wer dachte, damit sei die Angelegenheit nun geklärt, lag falsch: Der Dachverband der Armee- und der Polizeigewerkschaft, Syndicat professionnel de la force publique (SPFP) stellte nun aber am Montag in einer Pressemitteilung klar, dass der Fall noch nicht ausdiskutiert sei.



Rückblick: Die Causa Schleck

Im Mai 2019 wird der Präsident der Armeegewerkschaft SPAL, Christian Schleck, informiert, dass der Generalstabschef die Absicht habe, ihn an einen anderen Posten zu versetzen. Hintergrund soll laut Gewerkschaftsangaben sein, dass seine Aufgabe im Rekrutierungsbüro der Armee nicht weiter mit seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit vereinbar sei. Der SPFP prangerte daraufhin einen schwerwiegenden Eingriff in die gewerkschaftliche Freiheit an und forderte, als die Versetzung Schlecks im November aus ihrer Sicht zur Tatsache wurde, den Rücktritt des Armeechefs General Alain Duschène. Der wies die Vorwürfe weit von sich und berief sich auf ein Rotationsprinzip innerhalb der Armee, das die Versetzung Schlecks zur Folge habe. Einen Zusammenhang mit den syndikalistischen Tätigkeiten des Unteroffiziers Schleck bestritt er. Nachdem Schleck innerhalb der formellen Versetzungsprozedur Einwände gegen seine Versetzung geltend gemacht hatte, entschied der Verteidigungsminister diesen stattzugeben und Schleck nicht zu versetzen. Einer der Beweggründe des Ministers dürfte dabei sicherlich gewesen sein, wieder Ruhe in die Armee zu bringen.