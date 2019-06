Auch während des Kollektivurlaubs im Bausektor wird im Sommer auf der Tram-Baustelle weiter gearbeitet - einer Sondergenehmigung sei Dank.

Spezielle Baugenehmigung für die Tram

Rita RUPPERT Auch während des Kollektivurlaubs im Bausektor wird im Sommer auf der Tram-Baustelle weiter gearbeitet - einer Sondergenehmigung sei Dank.

"Luxtram wird die Ausnahmeregelung seitens der Gewerbeinspektion während des Kollektivurlaubs im Bausektor voll ausnutzen, damit die Tram-Baustelle substanziell voranschreitet." Das sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim traditionellen Termin mit der Presse.

Laut Luxtram-Generaldirektor André von der Marck soll im Sommer, wenn der Straßenverkehr geringer ist, insbesondere an den Kreuzungen gearbeitet werden. Die ersten Gleise sollen im August respektive September verlegt werden.



Wie Helge Dorstewitz, Direktor der neuen Linien bei Luxtram, erläuterte, wird Anfang Juli mit dem Bau der Plattform zwischen der Stäreplaz und dem Boulevard Royal begonnen. Diese Arbeiten sollen größtenteils bis zur Rentrée abgeschlossen sein.



Die anderen Baustellen befinden sich an den Kreuzungen Boulevard Joseph II - Avenue Emile Reuter und Boulevard Royal - Boulevard Emile Reuter. Auch an der Place de Bruxelles werden demnächst vorbereitende Arbeiten starten.



Geschäfte bleiben zugänglich



Wie die beiden Schöffen Serge Wilmes und Patrick Goldschmidt betonten, werde die Verkehrsführung und Beschilderung bei Veränderungen angepasst. Sie wiesen darauf hin, dass die Geschäfte im Bahnhofsviertel zugänglich bleiben und genug Parkplätze vorhanden sind. Auch an Animation soll es künftig nicht mangeln, um die Geschäfte zu unterstützen, so Wilmes.



Für die hauptstädtische Braderie am 2. September wolle man so viel Freiraum wie möglich für die Geschäftsleute schaffen, so Dorstewitz weiter.

Knifflige Lage für Radfahrer

Die Situation für die Radfahrer zwischen der Place de la Gare und der Avenue de la Gare soll verbessert werden. Aktuell arbeite der Service de la circulation an einer Lösung, sagte dessen Leiter Laurent Vanetti. Vorrangiges Ziel ist die Optimierung der Sicherheit.



Unterdessen wird die Bushaltestelle, die sich derzeit am Boulevard Royal vor dem künftigen Einkaufszentrum befindet, im Sommer in Höhe des Gebäudes der KBL European Private Bankers (43, Boulevard Royal) ,,umziehen".