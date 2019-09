Spezialistin für Wein und Wasser

Zum Auftakt des „Riesling Open“ in Wormeldingen wurde Ghislaine Hoerold am Freitagabend zur Rieslingkönigin gekrönt. Die 20-jährige Schülerin aus Ehnen übernimmt die Nachfolge von Carol Mousel und wird in den nächsten zwölf Monaten insbesondere für den Riesling im In- und Ausland werben. Wir sprachen mit der neuen Rieslingkönigin.