Sperrungen auf der A3 und der A7 am Wochenende

Am kommenden Wochenende werden auf der A3 und der A7 Arbeiten durchgeführt, die zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs führen.

(SC) - Auf der A7 werden an den Tunnel Grouft und Stafelter in Richtung Neudorf am Wochenende die Verkehrslichter ersetzt. Die Bauarbeiten betreffen den Streckenabschnitt zwischen den Verteilern Lorentzweiler und Waldhof und beginnen am Samstag um 6 Uhr. Am Montagabend gegen 18 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Auffahrt von der N7 zum Verteiler Lorentzweiler in Richtung Neudorf wird in diesem Zeitraum gesperrt sein, ebenso wie die Abfahrt vom Verteiler Waldhof von der A7 in Richtung Neudorf (N11). Umleitungen werden eingerichtet. Der Verkehr auf der A7 wird übers Wochenende in beiden Richtungen wie gewohnt weiterlaufen.

Anders sieht es auf der A3 aus: Die Autobahn wird ab Freitagabend 20 Uhr zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Bettemburger Kreuz komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Zuglinie zwischen Luxemburg und Bettemburg. Der Verkehr wird zwischen dem Bettemburger Kreuz und dem Gaspericher Kreuz in beiden Richtungen über die Autobahnen A13, A4 und A6 umgeleitet. Auch die Aire de Berchem ist von der Schließung betroffen. Am Montagmorgen um 6 Uhr soll der Autobahnabschnitt wieder für den Verkehr freigegeben werden.

